En Sinaloa, 1 de cada 5 adolescentes han sufrido ciberacoso durante confinamiento

Estas cifras son parte del incremento del 14 por ciento en ciberdelitos detectado por el Sistema, agregó Margarita Urías Burgos, secretaria ejecutiva del SIPINNA

Belem Angulo

En la entidad, el 20 por ciento de los adolescentes han sido víctimas de ciberacoso durante el periodo de confinamiento motivado por la pandemia de coronavirus, informó el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

"En este periodo de confinamiento todo mundo está en sus casa y están usando sus aparatos, seguramente niños, niñas y adolescentes están sufriendo este tipo de acoso", lamentó Víctor Coronel Siqueiros, encargado del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes del SIPINNA.

"1 de cada 10 delitos, apenas, son denunciados. Y de estos solamente el 60 por ciento procede en un juicio formal"

“¿Niñez y adolescencia estarán seguros trabajando desde estas plataformas?, ese es el cuestionamiento que nos hemos hecho y queremos dejar estas reflexiones y cuestionamientos con personal capacitado, pues tan sólo en el confinamiento ha aumentado los ciberdelitos un 14 por ciento”, puntualizó.

Además dio a conocer algunas recomendaciones para niñez y adolescencia para el uso de las tecnologías: debes estar siempre alerta; pensar bien antes de compartir una información que no estamos seguros de su veracidad; configura la privacidad de las redes sociales, de esta forma personas que no conozcan no tendrían acceso a la información personal; existe la opción dijo, de reportar o bloquear algo que les haga sentir mal o inseguras y para finalizar, recomendó a niñez y adolescencia que siempre pueden hablar con una persona adulta que sea de su confianza.