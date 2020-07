En Sinaloa falta educaciÃ³n y apertura a temas de sexualidad: Comunidad LGBT+

En Sinaloa falta educación y apertura a temas de sexualidad: Comunidad LGBT+

¿Por qué un sector de la población tendría que estar preparado para que otro goce de sus derechos?, cuestiona el activista Tiago Ventura; mientras que para Almendra Ernestina Sánchez las leyes que rigen el Estado de Sinaloa en materia familiar se encuentran desfasadas

Belem Angulo

04/07/2020 | 12:53 AM

El presidente del Comité de la Diversidad Sexual en Sinaloa, Tiago Ventura Cárdenas, cuestionó las posturas de la sociedad civil y autoridades legislativas que se oponen a garantizar los derechos de personas pertenecientes a la comunidad LGBT+.

"Lo que nos falta es educación, lo que nos falta es que nos hablen de temas de sexualidad. ¿Por qué un sector de la población tendría que estar preparado para que otro goce de sus derechos?", cuestionó argumentando los derechos inherentes a los individuos nacidos en el País.

Lo anterior ocurrió durante el conversatorio "Las personas LGBT+ a la conquista de sus derechos" organizado por el Instituto Municipal de la Juventud de Culiacán, donde participaron activistas y representantes de la diversidad sexual en Sinaloa, así como también el director del IMJU, Alfonso Ramírez Reyes.

En su participación, la activista invitada Almendra Ernestina Sánchez Negrete explicó que las leyes que rigen el Estado de Sinaloa en materia familiar se encuentran desfasadas.

"Estamos con Leyes que eran para la sociedad de hace 20 o 30 años", dijo.

"Ser y amar a quien tú quieres es un derecho fundamental, no está en cuestión. No te lo estoy pidiendo, Congreso. No te lo estoy pidiendo, Quirino -Ordaz Coppel-. Buscamos políticas públicas de larga duración y que queden para la comunidad".

Ramírez Reyes explicó que el movimiento de diversidad sexual exige el respeto a sus derechos y señaló a la doctrina política derechista de estar en contra de este objetivo.

"En Sinaloa quedamos mal en el aspecto de la aprobación, hace falta que haya una unión entre criterios. Que se pierda ese estigma que se tiene en el tema de la familia, el término matrimonio es muy arcaico, lo que defiende sobre todo la derecha que no quiere aceptar que haya una unión", destacó.

Durante junio de 2019 se llevó a cabo en el Congreso del Estado de Sinaloa la votación de la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario en la entidad.

De 38 legisladores presentes, 20 votaron en contra de dicha iniciativa: 8 pertenecientes al PRI, 6 a Morena, 2 del PAN, 2 pertenecientes al PT, uno del PAS y un diputado sin partido.

“El origen de la creación, que proviene de Dios, habla de la primera pareja, entre un hombre y una mujer, Adán y Eva”, señaló el diputado Apolinar García Carrera, perteneciente a Morena, defendiendo su voto en contra del matrimonio igualitario.

Con el fallo en contra de esta reforma, se rechazó el derecho a beneficios, fiscales, por causa de muerte de uno de los cónyuges, de propiedad, así como en la toma de decisiones médicas y migratorias.

Sánchez Negrete destacó que se continúan realizando gestiones para llevar al pleno iniciativas que garanticen los derechos de la comunidad LGBT+.

"Tenemos tres iniciativas activas que son: en lo relativo al matrimonio igualitario para que ya se legalice en Sinaloa, tenemos otra en cuanto a la tipificación de crímenes de odio que ahorita ya pasó a dictamen y que pronto subirá al pleno, y tenemos otra en cuanto a la identidad de género pero tenemos un problema porque el Congreso de la Unión está legislando entonces paró las iniciativas que van en el Código Procesal Civil", explicó.

"Es muy importante la de tipificación de crímenes de odio porque protege de manera directa la vida de las personas que forman parte de nuestra comunidad".