En Sinaloa han muerto 437 personas sin saber si tenían Covid-19

Al 6 de septiembre, la Secretaría de Salud estatal reportó que existen muertes que los hospitales no han clasificado si se trató de pacientes con coronavirus o no; es el Hospital General Regional No. 1 de Culiacán el que concentra más casos

Karen Bravo

CULIACÁN._ En Sinaloa existen 437 pacientes que fallecieron y todavía no se confirma si fue por Covid-19. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud estatal actualizada al 6 de septiembre, el nosocomio con mayor número de casos pendientes de confirmación es el Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Culiacán.

El Hospital General de Zona No. 3 de Mazatlán ocupa el segundo puesto con 93 fallecimientos sospechosos, y en tercer lugar está el Hospital General de Zona No. 32 de Guasave con 39 casos, ambos pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Otros hospitales que están por encima de dos docenas de casos con diagnóstico pendiente son el Hospital de Los Mochis con 33, el Hospital Regional del Issste “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega” con 26 pacientes fallecidos sin confirmación, y el Hospital Civil de Culiacán con 24.

Los nosocomios que tienen menos de 15 diagnósticos pendientes son el Hospital General de Zona No. 30 de Guamúchil con 14 casos, Hospital General de Los Mochis con 11, Clínica Hospital de Culiacán con ocho, Hospital de Mazatlán con ocho, Hospital Militar Regional de Mazatlán con siete, Clínica Hospital María del Mar tiene seis, Hospital General de Culiacán cinco, Hospital General de Zona No. 28 de Costa Rica informó cuatro, Hospital General de Zona No. 49 de Los Mochis tiene tres, al igual que el de Eldorado y la operadora Nueva Clínica Santa María; las UMF No. 56 de Prados en Mazatlán, y la UMF No. 36 en Culiacán reportaron dos casos; y las que informaron un caso fueron la UMF No. 35 de Culiacán, el Hospital General de Mazatlán, Hospital Marina Mazatlán, UMF No. 46 de Culiacán, Hospital General de Escuinapa, Hospital Integral de Concordia, Hospital de Villa Unión, Hospital Ángeles en Culiacán, Hospital de El Fuerte, y el Hospital de Navolato.

Hasta el 6 de septiembre fueron registradas 2 mil 881 muertes, de las cuales 437 todavía no contaban con el diagnóstico Covid.

