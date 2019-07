En Sinaloa hay 1,090 Servidores de la NaciÃ³n; sin seguridad social y sin ser considerados trabajadores

En Sinaloa hay 1,090 Servidores de la Nación; sin seguridad social y sin ser considerados trabajadores

Su contrato es de solo 30 días y con sueldo debe pagar comidas y traslados

noroeste.com

Sinaloa es la cuarta entidad que más Servidores de la Nación tiene en el país, solo detrás del Estado de México, con mil 665; Veracruz, con mil 491; y Ciudad de México con 1,167.

En el territorio sinaloense hay mil 090 de dichos funcionarios públicos, por arriba de Guanajuato, que cuenta con 946; Chihuahua, con 921; Jalisco, con 906; Guerrero, con 901; y, Nuevo León, con 566.

Sin embargo, cada uno de los 18 mil 500 Servidores de la Nación carece de seguro, su contrato es de solo 30 días y con sueldo debe pagar comidas y traslados.

Según testimonios recabados y publicados este lunes por el diario Reforma, los servidores trabajan seis días a la semana de 9:00 a 17:00 horas y deben estar toda la jornada en la calle, visitando casa por casa.

Con un sueldo neto mensual de 9 mil 266 pesos, con el que deben pagar sus traslados y alimentos, los servidores no sólo deben realizar censos, repartir tarjetas y órdenes de pago -la mayoría de ellos en zonas electorales-, sino, además, apoyar en la seguridad de las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque están en la nómina de la Secretaría del Bienestar -de 190 millones de pesos al mes- operan bajo la Coordinación de Programas Integrales de Desarrollo de la Presidencia, a cargo de los "superdelegados" de las diversas entidades.

"El prestador de los servicios no será considerado como trabajador para los efectos legales, y en particular para obtener las prestaciones establecidas por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", indica la cláusula 14 del contrato obtenido por el rotativo vía transparencia.

Se dividen en 266 regiones, cada una tiene entre 50 y 150 Servidores de la Nación bajo el mando de delegados regionales -en su mayoría ex líderes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ex diputados, ex alcaldes o ex funcionarios afines a López Obrador- que atienden órdenes del "superdelegado" estatal y con un sueldo de 73 mil pesos cada mes.

Los Servidores de la Nación están organizados en equipos de 10 a 15 personas, dirigidos por coordinadores que ganan entre 28 mil y 36 mil pesos.

Aunque en los próximos meses operarán en los 10 mil centros integradores que abrirá el Gobierno federal, por ahora no tienen oficinas, recordó Reforma.

Sus herramientas de trabajo se limitan a un teléfono celular, que puede ser suyo o de la Secretaría del Bienestar, y en el cual les descargan una aplicación con todos los programas sociales para dar de alta en los padrones a los beneficiarios. También reciben un chaleco y una gorra.

El diario recuerda, también, que las giras del presidente en los estados, es común ver a los servidores realizando tareas de seguridad: orientando a la gente, vigilando pasillos o haciendo vallas para que llegue el Mandatario al presidium.

Reforma insistió en que los Servidores de la Nación has sido cuestionados por falta de preparación, sin embargo, la Secretaría del Bienestar asegura que constantemente son capacitados sobre las reglas de operación de al menos una decena de programas, así como las aplicaciones tecnológicas para registrar los datos.