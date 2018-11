REZAGO

En Sinaloa hay 710 mil 832 personas en rezago educativo

Los municipios con más rezago educativo son Culiacán, Ahome, la sierra de Badiraguato, Choix, Cosalá y Sinaloa de Leyva

Valeria Ortega

En Sinaloa hay 710 mil 832 personas que se encuentran en rezago educativo, de las cuales 253 mil 066 no cuentan con primaria, 378 mil 106 no tienen estudios de secundaria y 79 mil 660 personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir.

Blanca Rosa Castañeda Verduzco, directora general del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, señaló que en los municipios con más rezago educativo son Culiacán, Ahome, la sierra de Badiraguato, Choix, Cosalá y Sinaloa de Leyva.

Por esa razón, firmaron un convenio de colaboración con el Seguro Popular en el que se comprometen a ofrecer el servicio educativo gratuito a todas las personas en el estado que cuenten con este tipo de seguro.

"El ISEA a través de su estructura ofrecerá servicios educativos gratuitos a todas las personas que cuenten con Seguro Popular y de sus familiares para que en un corto plazo puedan certificar sus estudios de primaria y secundaria así como su constancia de alfabetización", informó Castañeda Verduzco.

Rosa Elena Millán Bueno, directora general del Régimen Estatal de Protección Social y Salud, comentó que actualmente en Sinaloa hay un millón 71 mil 038 personas afiliadas al Seguro Popular y 40 módulos de afiliación, de los cuales 6 se encuentran en la capital del estado.

Además, señaló que el convenio de colaboración es una oportunidad para que más personas se afilien al servicio del Seguro Popular y así se pueda combatir los dos indicadores de salud y educación de manera positiva.

"La importancia de este convenio estriba en generar las condiciones para que los módulos itinerantes de afiliación lleguen hasta los lugares más alejados", dijo.

Tan solo en este año, añadió la directora general del ISEA, 23 mil 500 personas han recibido su certificado de estudios en los diferentes niveles de educación participantes, pero la cifra puede mejorar y se puede elevar conforme haya más personas afiliadas al servicio de Salud.

En la firma del convenio también estuvieron presentes el delegado de la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa, José Eligio Medina Ríos y el coordinador general del ISEA, Vladimir Martínez Espinosa.