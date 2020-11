En Sinaloa, la CEDH terminará 2020 con menos recomendaciones que en años anteriores

En 11 meses de 2020, la CEDH ha emitido solo tres recomendaciones; en 2019 emitió 35; en 2018, 32; en 2017 fueron 10 y en seis meses de 2016 se emitieron ocho

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ La pandemia por el virus Covid-19, que azota al mundo y específicamente a Sinaloa desde el 28 de febrero de este año, provocó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tuviera el mismo ritmo para emitir recomendaciones en este 2020 que en los años anteriores y solamente emitiera tres, a diferencia de las 35 de 2019.

Esto, además de que legalmente el maestro José Carlos Álvarez Ortega legalmente finalizó su periodo al frente del organismo en junio de este año y existía un lapso de espera para saber si habría una ratificación o alguien más entraría como Presidente de la CEDH.

“... efectivamente llevamos ese número de recomendaciones (tres), pero no hay que dejar de notar que a partir de marzo de este año, no solo Sinaloa sino el mundo entero ha sufrido una contingencia sanitaria que motivó a una serie de actuaciones que no se tenían previstas y que fueron atendidas de manera puntual, de manera ordenada por parte del gobierno estatal, que nos impidió seguir con el ritmo normal que nosotros traíamos desde el año pasado”, explicó.

“También es importante señalar aquí en este aspecto puntual que, bueno, está también el retraso en cuanto al nombramiento de la figura de la Presidencia, que también motivó a ser cautelosos en este tipo de recomendaciones que emite la comisión, en cuanto que estaba en una situación de espera para la designación o no del actual titular, en este caso pues ayer (el jueves) el Congreso del Estado nos otorgó la confianza para continuar en un periodo más de trabajo en esta comisión estatal”.

Álvarez Ortega fue ratificado al frente de este organismo, y durante la ratificación en el Congreso del Estado algunos legisladores cuestionaron la poca producción de recomendaciones, un documento en el cual la CEDH muestra los resultados de la investigación iniciada a partir de una queja por violación a los derechos humanos.

En estas recomendaciones, el organismo exige a las dependencias u organismos que no se vuelvan a repetir las acciones de violación a los derechos y que modifique incluso su manera de trabajar o atender a ciudadanos.

Álvarez Ortega recalcó que la pandemia sí afectó el trabajo de la CEDH.

“Sí, y de muchas otras instituciones, no solo de la Comisión porque, bueno, recordarán ustedes que hubo un acuerdo de las autoridades sanitarias nacionales y del estado, con el propósito que se tomaran estas medidas al interior de las dependencias y de las instituciones del estado”, agregó.

“Nosotros hemos seguido trabajando, tenemos prácticamente algunos proyectos ya listos para emitir las recomendaciones correspondientes, a lo largo de estos próximos días, antes de que cerremos el año 2020, en esto seguiremos trabajando”.