En Sinaloa prohibirÃ¡n castigar a menores con bofetadas, cintarazos, nalgadas...

Sergio Mejía Cano •

Pues eso de que lo castigos domésticos generen violencia a futuro a quien los recibe está por verse, ya que los correctivos a veces tienen que ser necesarios, por lo que una nalgada puesta a tiempo hace reflexionar al que se la dan.

Un revés de la mamá contra la boca de uno de sus hijos por metiches, podría significar que en lo futuro no se metan en problemas por causa de decir cosas que no debieron decir. Cuántas veces muchos de nosotros al estar oyendo una plática entre mayores o mamá con otras mujeres y mete uno su cuchara opinando sobre algo que estamos oyendo y decimos sin querer: no mamá, eso no es cierto, pasó de otro modo, etcétera, y bolas don Cuco, un revés en ese momen