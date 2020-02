En Sinaloa tenemos buenos cuadros, dice Domínguez Nava, de Morena

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Graciela Domínguez Nava, celebra que en Morena haya buenos perfiles, como el de Tatiana Clouthier, para contender por la gubernatura

Noroeste / Redacción

11/02/2020 | 12:20 AM

CULIACÁN._ Después de que Tatiana Clouthier, Diputada Federal por Morena, levantara la mano para ir por la gubernatura de Nuevo León o de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava aplaude que cuadros con trayectoria y visión apegada a los principios de Morena estén buscando la candidatura.

“Sinaloa tiene excelentes cuadros para buscar ser candidatos a gobernador y en su momento también la militancia va a expresarse”, refirió la diputada.

Así como Clouthier, señaló que hay otros cuadros y que la entidad no carece de alguien que tenga el perfil ideal para gobernar el estado.

“Ella conoce cuál es la política en el país, las carencias que tenemos en el país y Sinaloa es parte del país, ella nació aquí en Sinaloa y yo estoy segura que si ella decide buscar ser candidata por Sinaloa, por supuesto que va a empaparse de toda circunstancia que vive Sinaloa, creo que ese no sería ningún problema”, respondió cuando se le cuestionó que Clouthier no opinaba sobre temas de la entidad, ya que no vivía aquí.

Domínguez Nava no ve mayor problema con que las personas expresen su intención para los próximos comicios, solo espera que los puestos que ocupan actualmente no sean descuidados por perseguir estos deseos.

La presidenta de la Jucopo prefirió solo observar y no realizar comentarios sobre si se reelige o no, pero asegura que desea seguir en el proyecto de Morena.

El próximo gobernador o gobernadora del estado será electo en el 2021.