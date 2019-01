En total, 14 personas sufrieron quemaduras por pirotecnia

Especialista advierte que el uso de pirotecnia puede ocasionar desde problemas leves hasta graves como la pérdida de extremidades o la muerte

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ A pesar de las campañas de concientización que se realizaron para que no se utilizara la pirotecnia por el peligro que ésta conlleva, la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa recibió a 14 personas con quemaduras de leves a fuertes debido al uso de la misma.

Según el reporte de atenciones de urgencias en hospitales pertenecientes a los Servicios de Salud de Sinaloa durante las fiestas de fin de año, solo 4 menores presentaron estas quemaduras, siendo 10 los adultos que también acudieron por atención médica debido a lesiones en el manejo de pirotecnia.

Las atenciones por estas quemaduras se dieron en el Hospital General de Los Mochis (1), Hospital General de Culiacán (1), Hospital General de Eldorado (1), Hospital Integral del Valle de San Lorenzo (2), Hospital Genera de La Cruz (4), Hospital General de Mazatlán (1), y Hospital Pediátrico de Sinaloa (4).

El Jefe de Urgencias del Hospital Pediátrico de Sinaloa, doctor Edgardo Tostado, informó que la única forma de prevenir estas lesiones es no comprándolos, ya que por más inofensivos que se vean, cualquier tipo de cuete puede ocasionar daños severos a la salud.

“Que nos abstengamos de comprar este tipo de cuetes, de todo artefacto de pirotecnia que sabemos puede provocar quemaduras de gravedad, explicarles a los niños que este tipo de juegos puede ocasionar graves lesiones en ellos y amputación de extremidades”, advirtió.

“La pirotecnia no son juguetes, no es una cosa que el niño deba de traer, el solo hecho que un niño traiga un encendedor es peligroso... ahora un material explosivo es más peligroso todavía, desgraciadamente en estas fechas repuntan los casos, siempre hemos sabido de algún amigo que estuvo jugando con cuetes y pierden una mano, un ojo, incluso hasta la vida. Es importantísimo que los padres hagan conciencia de no comprar para que los hijos los estén utilizando sin vigilancia”, manifestó.

El especialista recalcó que el uso de este tipo de artefactos no es cosa de juego, por lo que recomendó evitar el consumo de los mismos, ya que aun queda un fin de semana previo a regresar a clases y los niños siguen buscando con qué jugar.