En Twitter proponen a Hugh Jackman y Ellen Page para protagonizar The Last of Us

Las redes sociales quisieron relacionar automáticamente los personajes protagonistas, Joel y Ellie, con los de los actores Hugh Jackman y Ellen Page, convirtiendo a ambos en los favoritos de los fans para encabezar el reparto

Sinembargo.MX

MADRID._ Pocas veces una adaptación había generado tantísima expectación nada más al revelarse. Parece que HBO ha acertado al proponer fusionar uno de los videojuegos más aclamados por la crítica y el público, The last of us, con el mundo de la ficción televisiva en su nueva serie.

La cadena y plataforma ha ideado además un proyecto a lo grande, con el creador de la serie Chernobyl, Craig Mazin, y el creador del videojuego, Neil Druckmann, para escribir y producir esta adaptación. Y por si necesitaba ayuda para conseguir protagonistas, los fans no han tardado en mostrar sus preferencias.

Muy poco después de revelarse la noticia, las redes sociales quisieron relacionar automáticamente los personajes protagonistas, Joel y Ellie, con los de los actores Hugh Jackman y Ellen Page, convirtiendo a ambos en los favoritos de los fans para encabezar el reparto.

Se trata de una “decisión” basada en el gran parecido físico de ambos con los personajes. Un parecido tan extraordinario en el caso de la actriz, que Ellen Page llegó a acusar la desarrolladora del videojuego, Naughty Dog, de haber copiado su imagen:

“Supongo que debería sentirme halagada de que estafaran mi imagen. Pero en realidad estoy actuando para un videojuego llamado Beyond: Two Souls, por lo que no me gusta”.

Los dos actores ya coincidieron en X-Men: La decisión final y en X-Men: Días del futuro pasado. De hecho, es inevitable recurrir a la película Logan para ver a Hugh Jackman en un registro, con una apariencia y hasta con una misión muy similar a la de Joel en The last of us.

honestly if they dont cast hugh jackman in the last of us ..what's the point pic.twitter.com/ewGcaEaVe1 — 𝐤𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 (@itshersymphony) March 5, 2020

When I see that #TheLastOfUs is trending and finding out that it's getting a live action series, these two are the one's I want to see take the lead roles 😃 @HBO @Naughty_Dog @EllenPage @RealHughJackman pic.twitter.com/IUyPrsFpSA — StanfordGamingYT 🇬🇧 (@StanfordGaming) March 5, 2020

Lo cierto es que, aunque ellos fueron con mucha diferencia los dos principales favoritos, y de hecho sus nombres se convirtieron en los más comentados en redes sociales como Twitter y Facebook, también han surgido más aspirantes.

Para interpretar a Joel los seguidores del videojuego proponen a Nikolaj Coster-Waldau, Javier Bardem, Dominic West, Tom Holland, Joe Manganiello y hasta opciones más de cachondeo como Raúl Cimas.

Para encarnar a Ellie, el parecido con Ellen Page es tan brutal que hay pocos nombres más que suenen. Pero el de Kaitlyn Dever sí que se destaca también con fuerza como una posible opción. También aparece Zendaya. En su momento, en 2015, ya sonaron los nombres de Maisie Williams y Bruce Campbell.

Que si, que Hugh Jackman y Ellen Page están muy bien para que lleven los papeles de Joel y Ellie en la serie de The Last Of Us. Pero mi yo prefiero a Nikolaj Coster para Joel y a Kaitlyn Dever para Ellie. pic.twitter.com/Hez6yvdK1L — Nicki (@_ScottaSFC) March 5, 2020

El actor que interprete a Joel en The Last of Us TIENE que ser Joe Manganiello. Y no hay discusión pic.twitter.com/SWMXlWKpln — Ardilla Campera 🏳️‍🌈♀️ (@lookingab) March 5, 2020

La gente tiene muy claro quién debería interpretar a Ellie en la serie de The Last of Us de HBO y yo estoy muy de acuerdo: Kaitlyn Dever. pic.twitter.com/viYlL9Qf1i — Pedro J. García (@fuertecito) March 5, 2020

He seguido vuestro método para elegir el casting de "The Last of Us" en HBO y he llegado a la conclusión de que buscáis a un actor que hayáis visto alguna vez serio y con barba. Estaremos de acuerdo todos en que esta es la ÚNICA opción lógica para interpretar a Joel, ¿no? pic.twitter.com/vJ7rWicuan — Andrés Trasado (@andres_trasado) March 5, 2020