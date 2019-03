En un país de desaparecidos, Mazatlán es una de esas fosas de Sinaloa

Apenas hace unas semanas más de 30 cuerpos fueron hallados en la zona sur, en la comunidad Miravalles

Sheila Arias

MAZATLÁN._ En un país de desaparecidos, Mazatlán es una gran fosa, con déficit de policías y sin cámaras de vigilancia en zonas suburbanas, justo el epicentro de los hallazgos.

“A nosotros nos duele mucho lo que están sucediendo, en estos casos que han sido inhumados, son de tiempo atrás, estos últimos creo que tienen años ahí, era cuando todavía esa zona no estaba tan costruída. No es Mazatlán, ni es Sinaloa, es el país completo, de tal manera, que nos duele, estamos trabajando para acabar con esta pesadilla que nos heredaron, pero no es nuestro tema directo a nivel de seguridad pública”, comentó el Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres.

