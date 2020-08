Encaran vecinos de la Flores Magón al Alcalde de Mazatlán: piden pavimento

Inauguran obras de pavimentación… y dejan una de ellas en terracería

Alma Soto

“Ya nos cansamos de vivir en el lodo”, declararon vecinos de la calle Flor Eugenia al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien presumía minutos antes de ser quien más obras ha pavimentado en colonias populares.

Los vecinos se quejaron de que pavimentaron las calles a su alrededor, como la Alhelí, Dalias y Primavera, y pasaron de la suya, dejándola llena de lodo, como ha estado por muchos años.

“Estamos suplicando por un cachito de cemento como este porque creo que nos lo merecemos”, declaró la vecina.

Benítez Torres encomendó a Tonatiu Guerra Martínez, director de Bienestar y Desarrollo Social, que atendiera la queja de los vecinos.

“Nadie ha pavimentado tanto como nosotros, antes les cobraban y eso no lo dicen, no necesitamos ni ver la calle, no ocupo ni firmas, si le digo que se va a pavimentar, se va a pavimentar”, se comprometió Benítez Torres.

En la Colonia Flores Magón, donde lo encararon los vecinos, el Gobierno Municipal pavimentó las calles Alhelí, Dalias y Primavera, en la última también se rehabilitaron las redes de agua potable y drenaje. La inversión fue de 2 millones 956 mil 571 pesos, en beneficio de casi 800 familias.

Durante su discurso, el Alcalde aseguró que en Mazatlán no hay ciudadanos de primera y de segunda, por ello todas las obras se hacen con la misma calidad: las de las zonas turísticas y las de las colonias populares.

ENTREGARÁN AL MENOS 2000 ESCRITURAS

En medio de su participación en la entrega de obras de la Colonia Flores Magón, Benítez Torres informó que recién llegó de la Ciudad de México, de donde se trajo toda la documentación firmada de varias hectáreas de terreno en las que están asentadas las colonias Urías y La Sirena, entre otras.

“Para que tengan certeza y la propiedad y puedan tener su casa a su nombre, traemos la libertad de 2 mil predios para Mazatlán, este trámite comenzó en 2012 y nadie le daba seguimiento y cada dos años caducaba, cuando llegamos dijimos, esto hay que batearlo, la gente necesita certidumbre de que la casa es de ellos”, dijo.

A un mes aproximadamente de que caducara, en octubre, aseguró, se habría perdido la oportunidad, ya están firmadas y se entregarán en gran evento.