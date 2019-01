Enciende alarma en autoridades la muerte de bebÃ© en GuamÃºchil

Enciende alarma en autoridades la muerte de bebé en Guamúchil

Margarita Urías Burgos, secretaria ejecutiva del Sipinna en Sinaloa, pide a la sociedad y a los medios no sancionar a la madre sin conocer las circunstancias que rodearon el caso

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El hallazgo de una recién nacida abandonada que murió cuando era trasladada a un hospital, en Guamúchil, encendió la alarma del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, para detectar los casos de embarazos en adolescentes y darles la atención y asesoría necesaria que garanticen sus derechos y el de sus productos.

Margarita Urías Burgos, secretaria ejecutiva del Sipinna en Sinaloa, dijo que el caso está en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo que piden tanto a la sociedad como a los medios de comunicación es no juzgar ni sancionar a la madres de la bebé, sin antes conocer las circunstancias que rodearon este caso.

“Nosotros dejamos actuar la parte de la investigación, lo único que pedimos es no sancionar, esperar que nos den la información necesaria y solicitar a las familias que están en este entorno que seamos más preventivos, que pongamos esas alarmas porque lo que tenemos que reconocer es que sí tenemos embarazos en adolescentes, que México, por las estadísticas que se han dado a nivel internacional, somos uno de los países donde más embarazos en adolescentes hay”, manifestó.

El lunes por la mañana una bebé fue dejada abandonada en el Centro de Guamúchil dentro de una bolsa de plástico y envuelta en una playera, después de ser rescatada fue llevada a un hospital, donde llegó sin signos vitales.

El personal médico que la atendió durante 40 minutos para tratar de reanimarla informó que murió por hipotermia, debido a las bajas temperaturas a las que estuvo expuesta.

Urías Burgos reconoció que el Sipinna y los sistemas municipales de este organismo tienen que salir a la calle en busca de las adolescentes embarazadas para brindarles la asesoría necesaria para que casos como el de Guamúchil no se repitan.

“Tenemos que activar el sistema y esperar las líneas de información porque no tenemos más datos, lo que sí tenemos es que no se garantizó la vida o no se atendió un protocolo de esta naturaleza, no sabemos si fue omisión de ella, si fue una adolescente, si hay rasgos de violencia familiar, si hay conductas de adicciones, lo único que nos puede garantizar es abordar temas de mucha prevención, salir de las instituciones a trabajar, a buscar esas embarazadas adolescentes, brindarles lo necesario, no esperar a que ellas vengan”, dijo.

La secretaria ejecutiva del Sipinna añadió que la labor primordial que tienen es garantizar la vida de los niños y niñas, y las acciones que se emprenden tienen que ir enfocadas a esa prioridad.