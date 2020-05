Encuentra en el campo plenitud profesional

Agricultura

José Enrique Rodarte, resalta que estar al frente de la AARC ha significado de las mejores experiencias de su vida

Leopoldo Medina

Culiacán._ “El campo es mi vida, siempre me ha gustado y no lo veo como un trabajo forzado, al contrario, me gusta lo que hago, lo disfruto y creo que es una bendición de Dios, porque el que te dé la oportunidad de vivir de lo que gusta, es de agradecerse”, señaló José Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros.

El actual presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, manifestó que estar al frente de la asociación ha significado para él una gran experiencia de aprendizaje, reforzando con ello su amor por el campo.

“En este tiempo que llevo al frente de la asociación, el aprendizaje ha sido demasiado, con muchos retos, algunos se han superado, en otros seguimos trabajando, pero yo esto lo veo como una experiencia de vida, agradeciendo la confianza que me han dado y con el compromiso de hacer lo mejor que pueda, retribuyendo a los socios su confianza en mí”.

Agregó que dirigir a la AARC llegó en un momento de su vida de mayor desarrollo y crecimiento, tanto personal, como profesional, considerando además, que este primer año al frente de la asociación ha sido un periodo de cambios, buscando cumplir con los objetivos planteados en su administración.

“El obtener mayor conocimiento, trabajar en algo que amas hacer, como lo es el campo, en donde las decisiones que tomas son para beneficiar al gremio, aquí no solo rendimos cuentas a los más de mil 200 socios, sino a la sociedad que requiere del trabajo de todos los que trabajamos en el campo, produciendo el alimento para llevarlo a la mesa de los sinaloenses”, indica.

Busca fortaleza para la AARC

El dirigente destacó también que lo mucho o poco que ha logrado en su faceta como productor se lo debe principalmente al campo, por lo que con su trabajo y entrega busca regresar algo de lo mucho que la ha dado.

“Mi objetivo durante los tres años que dura mi administración es dejar una asociación más fortalecida, en la que sus socios estén más unidos, informados y con una administración y finanzas sanas, y sobre todo transparentes”.

Rodarte Espinosa de los Monteros agregó que los objetivos planteados en su administración se han cumplido, pero que aún falta mucho por hacer, aún así hasta el momento aseguró sentirse satisfecho por el trabajo hasta hoy realizado.

Debido a la situación que se vive por la contingencia sanitaria por Covid-19, como dirigente de la asociación que representa a los productores, ha sabido dar la cara por ellos, apoyándoles en lo que necesitan, además de ser transparentes en el recibo de sus productos, en la explicación de los tratos que realizan, brindando así mayor confianza y satisfacción a los más de mil socios.

“Creo que la mayor satisfacción que me ha dejado este cargo hasta el momento, es el continuar aprendiendo con aciertos y reveses, pero cualquier logro que tengamos o situación que se tenga que defender, no lo hacemos solo para nuestros socios, sino para todo el sector agrícola de Sinaloa”.

Le cumplen a la sociedad

Indicó que actualmente la situación del campo es que a pesar de la contingencia, el valle continúa trabajando en condiciones normales, produciendo los principales productos que se requieren en el valle de Culiacán, desde frijol, tomate, hasta chile, pepino y berenjena, además, de que ya está próxima la llegada de la temporada de maiz.

“A la sociedad sinaloense queremos decirles que en el campo seguimos trabajando, atentos a lo que digan las autoridades de salud, por lo que la invitación es permanecer en casa, cuidar a nuestras familias, salir lo menos posible, si nos quedamos en casa, no habrá manera de que el virus nos llegue”.

A los productores les recordó cuidar a todo su equipo de trabajo, proveerles a su gente como proveedores de servicios los productos adecuados para que desempeñen su trabajo con cubrebocas, guantes, gel antibacterial y exigirles el tema de la sana distancia.