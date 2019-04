Encuentran 9 cuerpos en fosa al norte de Sinaloa

Las Rastreadoras de El Fuerte encontraron el cuerpo de estas personas en las inmediaciones entre Juan José Ríos y Los Mochis

Heriberto Giusti Angulo

AHOME._ Nueve cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina que fue ubicada por el grupo de Rastreadoras del Fuerte, en predio ubicado entre la comunidad de Juan José Ríos y Los Mochis, cerca del estero, informó Mirna Medina Quiñónez, líder del colectivo.

Mencionó que tras confirmar que habían encontrado los cuerpos, el grupo decidió no interactuar con estos para cumplir con los lineamientos de la Fiscalía General del Estado.

“Estamos estudiando las fosas pero no tocamos los cuerpos para respetar los protocolos de la Fiscalía, y nada más descubrimos el cuerpo y vemos que trae zapatitos o algo. Aquí tres cuerpos traen huarachitos, unos traen zapatos”, dijo.

“Los otros no hemos podido checar porque son cuerpos recientes y nosotras no quisimos abrir las fosas, nada más destapamos, vimos que había unos cuerpos y ahí lo dejamos para no contaminar la escena”, añadió.

Mencionó que en los próximos días la autoridad les revelará la identidad de estos cuerpos.

“Ya hablamos a las autoridades, ya vienen para ayudarnos a trabajar para hacer la exhumación de los cuerpos y ya determinar si alguno puede ser de los familiares que estamos aquí. Estamos alrededor de 100 personas aquí”.