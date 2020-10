Enfermero compone canción para el personal de salud de Sinaloa: 'Ni héroes ni villanos'

El autor, Tehojari Sandoval Gastélum, es enfermero de la Clínica 35 del IMSS, y el tema fue compartido por el Hospital General de Culiacán

América Armenta

CULIACÁN._ "Ni héroes ni villanos" es el título del tema compuesto por Tehojari Sandoval Gastélum, enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social, como un reconocimiento al personal médico que ha hecho frente a la pandemia del Covid-19, homenaje que compartió el Hospital General de Culiacán en sus redes sociales.

“La canción es interpretada por un compañero de la salud en Sinaloa. La canción es autoría del intérprete que sale en este video, enfermero adscrito al Triage respiratorio y de atención médica continúa de la Unidad de Medicina Familiar Clínica número 35 del IMSS en Culiacán”, destacan en la publicación.

De acuerdo con la publicación del nosocomio en agradecimiento por el gesto al personal de salud, el compositor es entrenador de un equipo femenil de softbol del Seguro Social, así también es músico, compositor, beisbolero y enfermero.

“No somos héroes, ni villanos, ni andamos contaminando. Ahora resulta que me debe dar vergüenza mi uniforme de trabajo, a escondidas de la gente me debo cambiar porque si alguien le molesta hasta me puede lastimar. No lo hacemos por aplausos, ni queremos compasión. Ocupamos empatía, esa sería una solución de gran ayuda para nosotros. Somos más los buenos que los que hacen mal, le ruego compañero, por favor no te rindas, que esta pesadilla muy pronto va a acabar”, expresó en la melodía.

Sandoval Gastélum dijo ver a sus compañeros y compañeras esforzarse tratando de cubrir todas las áreas, por lo que hizo un llamado, a pesar de la situación, a no rendirse.

“Sin duda, es una canción para reflexionar. La letra, que aparentemente puede resultar sencilla, entraña un mensaje valioso que exhorta a actuar con responsabilidad y respeto ante una difícil realidad que algunos prefieren ignorar”, se expuso en la cuenta del Hospital General.