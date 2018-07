Enfrenta Guasave déficit de 100 policías - Noroeste

SEGURIDAD PÚBLICA

Enfrenta Guasave déficit de 100 policías

Espera Alcalde que la próxima administración federal le dé continuidad al Fortaseg y que siga el municipio entrando a este programa

Reyes Iván Camacho

12/07/2018 | 12:59 AM

GUASAVE._ La Policía Municipal de Guasave enfrenta un déficit de aproximadamente 100 elementos y en los próximos años esa cifra pudiera incrementarse por jubilaciones y el poco interés de los jóvenes de ingresar a la corporación, reveló el Alcalde Víctor Manuel Espinoza Bojórquez.

Detalló que actualmente la corporación preventiva la integran poco más de 400 elementos activos, cuando hace algunos años la cifra rondaba los 570.

“Es una actividad a la que muy poca gente quiere ingresar, será por el clima de inseguridad, será por la baja de sueldos, pero el asunto es que hay poca motivación para ingresar, y los filtros son muy exigentes”, indicó.

“Traemos ese déficit de policías y en el ritmo que traemos pudiéramos en los próximos seis años tener 50 policías más a la baja, ante una población de más de 300 mil habitantes y más de 500 comunidades, es difícil darle cobertura a todo”.

A ese escenario del déficit de elementos, se suma la falta de patrullas que tiene la corporación, reconoció, por lo que no están en condiciones de garantizar el servicio de seguridad pública a la ciudadanía en las condiciones que quisieran.

Espinoza Bojórquez expuso que ante esa situación, es muy importante que programas como el Fortaseg tengan continuidad en la próxima administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

“Es un programa que ha venido a menos, hay que recordar que el Fortaseg aplica nada más en 300 municipios de más de 2 mil 400 que tiene el país, aquí en Sinaloa está Ahome, Culiacán, Mazatlán, Guasave y Navolato, los demás municipios no participan; Salvador Alvarado lo tuvo, se lo quitaron, entonces esperemos que a Guasave no se lo quiten el año que entra, porque son programas que como los pueden fortalecer, los pueden desaparecer también. No sabemos qué pueda suceder en este tipo de programas”, subrayó.

El Alcalde de Guasave destacó que en los próximos días entregarán dos patrullas con remanentes de este programa del año pasado y esperan que de los 16 millones de pesos asignados en este año puedan lograr otro ahorro que les permita adquirir más unidades para abatir un poco ese déficit