EnseÃ±an a travÃ©s del agradecimiento, a materializar sus propÃ³sitos para 2020

INSTITUTO SHALOM

Enseñan a través del agradecimiento, a materializar sus propósitos para 2020

La terapeuta familiar Naytzé Ramírez Torres invita, este miércoles 18 y jueves 19, al taller de abundancia 'Cierre de año y nuevos comienzos'; hay dos horarios

Blanca Rosa Hernández

Agradecer lo bueno y también lo no tan bueno vivido en el 2019, es el camino para materializar el año entrante cualquier propósito, o proyecto que se tenga en mente, aseguró la sicóloga y consteladora familiar Naytzé Ramírez Torres.

La directora del Instituto de Terapia Sistémica Shalom compartió que están organizando para toda la comunidad de Culiacán su taller "estrella", el más importante del año titulado “Cierre de año y nuevos comienzos", con el que cierran, y también agradecen, un año de actividades académicas y terapéuticas.

"Para alcanzar cualquier meta que nos propongamos el año entrante, primero vamos a agradecer todas las cosas agradables que nos pasaron y que nos fortalecieron en 2019, pero sobre todo, vamos a agradecer aquellos eventos que nos causaron algún tipo de pérdida, que nos entristeció o que nos dolieron como una muerte, o simplemente, que nos dejaron con mal sabor de boca", explicó.

Pero, ¿por qué agradecer esos eventos dolorosos de los que se prefiere no hablar o ignorar?, la terapeuta familiar dijo que es imprescindible agradecer todo lo que se vive, ya sea considerado bueno o malo.

"Porque si yo me quedó con una energía de lo que no me fortalece, me la voy a traer al 2020 y entonces, en el 2020 no voy a poder cumplir lo que yo quiero".

Terapeuta y consteladora familiar Diana Naytzé Ramírez Torres.

Hizo hincapié que este taller de cierre de ciclos está basado en los principios de la física cuántica y desde la perspectiva de los órdenes de la abundancia: el pedir "por favor" y el dar "gracias".

Aclaró que es un taller que se cumple al 100 por ciento, lleno de testimonios de gente que ha cumplido lo propuesto y que por convicción, esa gente estará de vuelta en los dos días que dure el curso "programando" el año de abundancia y metas que desean cumplir.

"Vamos a ir mes por mes, agradeciendo enero 2019, febrero 2019... y más allá de la consciencia para que, a través de una constelación mirar con cuál o qué situación de la vida o persona necesito reconciliarme", aclaró.

"Desde la mirada de constelaciones familiares trabajamos en agradecer y reconciliarnos con esos eventos como violencia, accidentes, enfermedades, muertes, sufrimientos y para que esa energía no se repita el año entrante, la agradecemos y al agradecerla nos reconciliamos con ella".

Aseguró que si un evento del pasado que nos causó dolor no se agradece, ese sentimiento va a mantenerse durante 5, 10, 30 años y más en pérdida.

"Y cada año vas a estar en mayor pérdida, y más pérdida y siempre vas a creer que es tu mala suerte, pero no tiene porque ser así".

Hablando específicamente de las muertes, Naytzé Ramírez aseguró que cuando se constela el tema de la muerte de un familiar, el paciente se da cuenta que la tristeza, el desánimo y depresión no permiten que el familiar descanse en paz.

"En realidad lo que estamos haciendo es evitar que nuestros muertos descansen en paz, y son precisamente esos eventos que no aceptamos y que no nos dejan en paz, los que se trabajan en este taller para que lleguemos a la reconciliación de lo que nos dolió del 2019".

Compartió que durante el taller se trabajará cien por ciento con la ley de la atracción, quitando los pendientes del pasado para no llevarlos al 2020 como una carga.

"Primero que nada trabajas con tus lealtades familiares, o con aquellos patrones que se repiten generacionalmente, los restauramos para luego, a través de la física cuántica poder avanzar en tus propósitos hacia la materialización", dijo.

"No se trata nada más de generar la idea en la cabeza, vamos a sentirla también en el corazón y así poder crearla, para materializarla este 2020".

DÍAS Y HORARIOS

El taller comprende dos días (3 horas cada día) el 18 y 19 de diciembre:

- Hay dos horarios a elegir: ambos días se impartirán por la mañana de 10:00 a 13:00 horas; o bien, acudir por las tardes de 17:00 a 20:00 horas.

MAYOR INFORMACIÓN

El taller se impartirá en el Instituto Shalom ubicado en Presa Tacotán 804, colonia Las Quintas, en Culiacán. Más información a los teléfonos 6677167270 y 6677167280.

REDES SOCIALES

Facebook: Institutoshalom