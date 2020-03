Entre besos y abrazos, se casa el Senador que alarmÃ³ con que el Gobierno oculta cifras de Covid-19

Entre besos y abrazos, se casa el Senador que alarmó con que el Gobierno oculta cifras de Covid-19

Hace unos días, Samuel García Sepúlveda aseguró que la administración de Andrés Manuel López Obrador está maquillando las cifras de infectados por coronavirus. El Gobierno federal lo desmintió. De hecho, lo acusó de irresponsable, de difundir noticias falsas y de causar pánico

Sinembargo.MX

28/03/2020 | 11:59 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Días después de asegurar que el Gobierno federal maquillaba las cifras de contagios por coronavirus en México, el Senador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda, se casó entre abrazos y besos en la Catedral Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

La ceremonia inició alrededor de las 19:00 horas del viernes. En la Catedral se dieron cita pocos invitados que presenciaron la celebración a puerta cerrada. Imágenes difundidas en las redes sociales de Samuel García y su pareja, la influencer Mariana Rodríguez, muestran que hubo besos y abrazos.

En su cuenta de Instagram, el legislador detalló que, por respeto al momento que vive el país, decidió, junto con su pareja, no dar a conocer su boda —que estaba planeada originalmente para el 16 de mayo—.

“Por respeto al momento que viven México y Nuevo León, habíamos decidido no comunicar esto hoy. Pero entendemos que somos personas públicas y sabemos que algunos medios ya han filtrado algunas fotos”, explicó en su red social.

“Por eso hoy no hubo invitados ni fiesta. Porque el país no está para pensar en eso y porque el amor no tiene que ver con eso. Ya habrá momento para compartir muchas cosas con la gente que queremos y a quienes les agradecemos que nos comprendan”, añadió.

Hace unos días, Samuel García Sepúlveda aseguró que la administración del Andrés Manuel López Obrador está maquillando las cifras de infectados por coronavirus. Pues es falso, de acuerdo con el Gobierno federal. De hecho, lo acusó de irresponsable, de difundir noticias falsas y de causar pánico.

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que es irresponsable difundir información no verificada con ánimo de confundir. El Presidente López Obrador dijo que vio el video movido por el Senador.

“Circularon videos, me parece que es un Senador, creo que de Nuevo León o algo así, diciendo cosas que son absolutamente falsas. Horas más tarde en sus redes sociales criticaba que estaba saturado el número y que no se hacían suficientes pruebas”, dijo López-Gatell.

“Tuvimos saturación de nuestro servicio de atención telefónica derivado de que circuló prolíficamente en redes sociales una falsa nota atribuida a la Dirección General de Epidemiología que llamaba a las personas a que solamente llamaran al teléfono y esperaran a que fueran a tomarle una muestra para diagnóstico. Esta información fue publicada dos meses atrás para una situación muy específica, para los viajeros que llegaron de China”, agregó.

“Hace unos días, y asumo con total responsabilidad lo que voy a decir, platicando con funcionarios y médicos del ISSSTE, me decían que ellos están obligados a registrar todo como influenza. Aunque les lleguen con síntomas claros de coronavirus, la orden es: ‘tú registra todo como influenza. Si de plano ya es tan evidente el caso, mándamelo al Hospital Siglo XXI’. Por eso no es raro que aparezcan 5, 7, 11 casos”, dijo el Senador antes. “Están maquillando los datos, y lo peor: en las mañaneras no les dan la importancia debida. Sigue el Presidente hablando de abrazos”, añadió.

Samuel García no ha mostrado evidencia de los casos de coronavirus que aseguró había en México. A mediados de marzo, se le vio repartiendo cubrebocas con los colores del Movimiento Ciudadano. Él mismo ha compartido fotos en las que utiliza mascarilla, a pesar de que autoridades han sido claras en que son para los enfermos y personal médico.