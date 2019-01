CONGRESO

Entre bromas que PRIMOR se escucha bien, diputados de Sinaloa se toman la foto oficial

Cuatro meses después, de tormentas y confrontaciones, los diputados se visten de gala, sonríen, para tomarse la foto oficial

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ ¿Cómo amaneció el PRIMOR?

Es la pregunta, el tema del día, en el Congreso del Estado de Sinaloa.

Esta mañana diputados locales de todos los partidos políticos arribaron más temprano, que de costumbre, para tomarse la fotografía oficial.

A casi cuatro meses de iniciada la 63 Legislatura, marcada por los pleitos y las confrontaciones constantes, las señales del poder indican, por lo pronto, ahora aquí todo podría ser... diferente.

"Abajo se pelean, arriba negocian", susurra al oído del reportero uno de los legisladores, que no pertenecen al bloque de moda.

Los diputados locales fueron citados a las 10:00 horas, a puertas cerradas, para cumplir con este ritual trianual, y proceder así a la "toma" del recuerdo que cada uno de los 40 colgará en sus paredes.

Tiempo les faltó para cumplir con este protocolo, postergado por los encontronazos con las reducciones de ingresos, las "cuotas Liga" y más recientemente, el presupuesto.

Los más bromistas con eso del "PRIMOR" fueron Sergio Jacobo Gutiérrez, el coordinador de los priistas, así como Gloria Himelda Félix.

Fonéticamente, admite Jacobo, se escucha mejor lo de "PRIMOR", secundando así la declaración de Yeidckol Polevnsky, quien en días pasados trazara línea respecto al albiazul, con eso de que el "PRIAN" ya no será la tónica sexenal.

Luego vendría a Sinaloa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para dar el "espaldarazo" al Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

De, quien dijo, es "un buen gobernante, un buen hombre". "Y si no les gusta, no me importa", advirtió el Presidente en Culiacán, en un hecho que no pocos interpretan como una "línea", a favor del "PRIMOR".

Casi 20 minutos de espera. Los últimos en llegar al recinto para la placa oficial son Graciela Domínguez Nava, coordinadora de la mayoría morenista y líder de la Junta de Coordinación Política.

A las 10:22, Eleno Flores Gámez suelta el grito de "¡Ya llegué!". Pero aún faltan dos: el priista Faustino Hernández, quien se quita el sombrero y se pone el traje.

Traje que rehúsa utilizar Apolinar García, el último en llegar a las 10:36 y a quien su asistente le sugiere "póngase traje", pero él dice que no, que "así están bien".

A las 10:38 se escucha el disparo de la cámara. Risas. Todos felices.