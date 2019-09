EntregarÃ¡n este jueves el Premio al MÃ©rito Juvenil

Entregarán este jueves el Premio al Mérito Juvenil

Conozca a los jóvenes Karla Rebeca Munguía Romero, Juan Carlos Aguirre Ochoa, Alan Bojórquez Mendoza y Juan Diego García López

Noroeste / Redacción

La Diputación Permanente del Congreso del Estado convocó a un Periodo Extraordinario de Sesiones para entregar el Premio al Mérito Juvenil 2019.

El martes, por unanimidad, se aprobó la convocatoria para llevar a cabo una Sesión Solemne este jueves 26 de septiembre, para la entrega del Premio a cuatro jóvenes galardonados.

Jóvenes que han destacado en lo deportivo, lo social, artístico y académico.

La Sesión Solemne iniciará a las 11:00 horas para entregar los reconocimientos, medallas y estímulos a los ganadores del Premio al Mérito Juvenil.

El Premio se entregará a los jóvenes Karla Rebeca Munguía Romero, Juan Carlos Aguirre Ochoa, Alan Bojórquez Mendoza y Juan Diego García López.

Munguía Romero, recibirá el Premio en la categoría, Mérito Académico, Científico y Tecnológico; Juan Carlos Aguirre Ochoa, en la categoría, Cívico o Social.

Bojórquez Mendoza recibirá el Premio en la categoría Mérito Artístico y García López, Mérito Deportivo.

Este premio se concede a jóvenes no mayores de 29 años, nacidos en el estado de Sinaloa, o que tengan una residencia efectiva de seis años.

Los ganadores fueron propuestos por instituciones educativas, colegios de profesionistas y demás organismos sociales relacionados con la academia, la ciencia y la tecnología, las actividades cívicas, el arte o el deporte.

Los jóvenes ganadores fueron electos por las Comisiones unidas de Educación Pública y Cultura; de la Juventud y el Deporte y de Ciencia y Tecnología, los cuales se constituyeron en Jurado.

Ellos son los jóvenes con mérito

Alan Bojórquez Mendoza, ganador en la categoría Mérito Artístico

Alan Bojórquez Mendoza es autor de tres libros de poesía y más de 600 poemas inéditos; parte de su obra ha sido traducida al italiano y al inglés.

Poeta desde niño, forjado por las hojas de tamal y las largas caminatas para vender este producto por la calles de su natal Mocorito, Alan Bojórquez Mendoza recibe ahora, a sus 27 años de edad, un reconocimiento más en su vida profesional: el Premio al Mérito Artístico de parte del Congreso del Estado de Sinaloa.

Poeta y promotor cultural, mantiene vigente entre cerros y lejanas rancherías su proyecto "Poemas para todos" con una biblioteca itinerante trotamundos, con el lema "es mejor traer un libro bajo el brazo que un arma colgando".

El joven laureado nació el 21 de abril de 1992, en Mocorito. A los 12 años escribió un poema acerca del mar que gustó a todos su compañeros de clases y lo votaron como el mejor del grupo escolar.

"Desde ese momento brotó en mí la necesidad de seguir escribiendo, pero también el amor por la lectura de poemas", narró.

Dos años después ganó el Premio de Poesía en el Certamen de los Juegos Florales del Carnaval de Mocorito, y con ello se convirtió en el poeta más joven en obtener este galardón.

Con el paso de los años obtuvo otro premio similar, en un plano nacional, en la ciudad de Guamúchil y después el galardón nacional "Timón de Oro", que recibió en Mazatlán.

Luego ganó el premio de Poesía en el Concurso Nacional Literario ANUIES, el cual lo recibió en Cuernavaca, Morelos, y después se estrenó como poeta en el ámbito internacional al ganar el primer lugar en el Concurso Internacional de Poesía Castillo de Duino, apenas en el 2018, con su obra "Cita con la muerte". Este evento fue patrocinado por la Unesco y tuvo que trasladarse a la ciudad de Trieste, Italia, a la que se le conoce como "La Ciudad de los Poetas", para recibir dicho premio.

Sin más recursos que el amor por la literatura, ha participado en diversos festivales y encuentros literarios, tanto en el interior de la República Mexicana: Monterrey, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México; como en otros países: Italia, Argentina, Uruguay y Guatemala. Asimismo, se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes.

A la fecha ya es autor de tres libros de poesía y de más de 600 poemas inéditos, y parte de esta obra ya ha sido traducida al italiano y al inglés.

"Lo que ves aquí, dice refiriéndose a su persona, es lo que resulta de una familia que es producto de la cultura del esfuerzo. Mis padres son comerciantes. Mi madre toda la vida ha tenido que elaborar y vender tamales en las calles de Mocorito para sacar adelante a sus hijos, de los cuales soy el menor".

Está tan convencido de que debe seguir recorriendo las comunidades serranas llevando su poesía y fomentando la lectura, porque hacerlo es regresarles a las comunidades o regresarle a la ciudadanía "lo mucho que he recibido de la educación pública. Hay que decirlo: la educación pública es resultado de todos aquellos impuestos que como mexicanos, como sinaloenses, como mocoritenses, pagamos".

El poeta asegura que la mayor de sus satisfacciones es la sonrisa de los niños, al tener en sus manos el libro "Hay niños que se visten de superhéroes en mi barrio", conscientes de que es el mismo autor quien se los lleva, presenta y entrega de forma gratuita, hasta sus escuelas en aquellas comunidades alejadas y vulnerables.

"Vulnerables simplemente por las condiciones físicas: escuelas que van desde un tejabancito de lámina o con paredes de palos y techos de plástico negro, donde los niños tienen que tomar sus clases. Sabemos que en Sinaloa vivimos un calor infernal, ahora esos niños que tienen que permanecer bajo un plástico negro, y todos los días estarse preparando".

Esta historia se complementa por el hecho de que ese libro fue financiado con esfuerzos de la familia y con el apoyo de la editorial Trajín Literario.

Quizás, Alán Bojórquez ya hubiera sido galardonado con el Premio al Mérito Artístico, de no ser porque en la edición del 2017 envió su expediente al Congreso del Estado por la paquetería de Correos de México. Llegó después de haberse vencido el plazo para el registro de expedientes.

Ahora que lo recibe. Asegura que lograrlo es todo un compromiso de seguir trabajando e inspirar a más jóvenes, no sólo a ganar más premios, sino a dar lo mejor de uno, siempre.

Ello, a pesar de que advierte hay una juventud un poco manipulada con esto de las redes sociales.

"Y lo digo por mi experiencia de cuántas veces no he estado en el celular y he dejado ir muchísimas oportunidades por ocupar mi tiempo en cosas que no me resultan nada benéficas".

"Los galardonados del Premio al Mérito", confiesa, "entramos a una vida pública en donde se nos va a seguir la huella, porque para los jóvenes y niños que vean este tipo de videos, estas entrevistas, vamos a ser también un ejemplo de inspiración para ellos. Y ese es un compromiso muy grande, porque no podemos fallar, no nos podemos dar la oportunidad de hacer las cosas mal".

Juan Carlos Aguirre, ganador en la categoría Mérito Cívico o Social

Originario de la tierra de las barcinas y los ricos tacos de camarón, Juan Carlos Aguirre Ochoa vio el horizonte más lejos, infinito, donde sólo hay letras e historias que escribir y qué contar. Eligió la docencia como profesión y el Español como especialidad. A sus 29 años atesora varias distinciones y preseas por ese amor a las letras y ahora le suma el Premio al Mérito Juvenil que entrega el Congreso del Estado.

De Escuinapa se mudó a Culiacán para cumplir su meta de ser docente en la Escuela Normal de Sinaloa, de donde egresó con la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Español.

Desde primaria le había agarrado gusto a la lectura, pero realmente se enganchó a los 16 años, cuando cursaba ya la preparatoria y lo invitaron a tomar un curso de promotores de fomento a la lectura, que se llevó a cabo en El Rosario. Ahí decidió que tenía que compartir su amor por el género literario.

En la primaria leyó su primer cuento: El Fantasma Robatortas, que es de los libros del programa "Rincón de Lecturas" y se metió de lleno a la lectura infantil.

Hace 10 años, su amigo Raúl Quiroz, director de Salas de Lecturas del Instituto Sinaloense de la Cultura, lo invitó a contar cuentos en la penitenciaría de Aguaruto, en el área de los hombres, a quienes en su primera visita les leyó un cuento.

"Me gustó que me hubieran escuchado, y me dije: ¡qué padre que son receptivos!. Entonces pensé en quedarme ahí, y decidí a que en donde me escuchen ahí es mi hogar", narró.

Atendía a un grupo de 35 internos e iba una vez al mes. Un día, la trabajadora social de la penitenciaría le propuso repetir la actividad en el área femenil y aceptó, de modo que así nació el proyecto "Bibliochicas de la Peni: 22 Libros Flotantes".

Por los resultados obtenidos, afirma que para las internas "la lectura ha significado en sus vidas una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de leer al mundo; con sus textos que ellas leen o que ellas escriben; se trasladan a otros espacios, y también ha servido como lazos para unirse más a sus familias, porque las chicas les cuentan cuentos a sus hijos. Algunas historias que narramos en la sala de lecturas, después la trasladan a sus niños".

Lo mejor, recuerda, fue cuando las internas empezaron a llevar consigo a sus hijos a las sesiones de lectura. Algunos ni sabían leer pero les gustaba escuchar las historias.

"Y fue de ese modo que empecé mi labor de fomento de la lectura también con los niños de cuatro a ocho años de edad. Y estos niños han escrito poemas y cuentos, algunos dedicados a sus mamás. Cuentos que tienen que ver con el centro penitenciario, poemas que tienen que ver con el amor de sus madres, con los pájaros, con los árboles y con sus sueños”.

Juan Carlos Aguirre Ochoa tiene en su haber el Premio Nacional al Fomento a la Lectura y la Escritura, precisamente por su proyecto "Las Bibliochicas de la Peni"; fue ganador de los XXXII y XXXIII Juegos Florales del Magisterio Sinaloense, tiene el galardón "Maestro Emérito" en reconocimiento a su trayectoria docente en Sinaloa; el Premio Estatal de la Juventud "Rafael Buelna Tenorio"; Medalla de Oro Nacional en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería por el proyecto de concientización social "Operación Metamorfosis", y el primer lugar a nivel estado en el concurso académico de literatura del Cobaes.

Además de estas distinciones, Juan Carlos Aguirre es reconocido socialmente por su proyecto de lectura a personas que padecen neuropatía, enfermedad que aqueja a su madre.

"Pensé en contarles historias, quitarles un poco el estrés y aligerarles un poco la existencia a través de las narraciones orales a través de la lectura de poemas".

Ahora que recibe del Congreso del Estado el Premio al Mérito Juvenil dice que es un aliciente "para seguir haciendo esto que tanto me gusta, que es compartir historias. Darles impulso para que escriban, para que plasmen sus sentimientos en un papel. Es también para mí un compromiso mayor por seguirles compartiendo actos de amor a través de los libros".

Sin embargo, aclara que su meta es escribir un libro de cuentos, publicarlo y compartirlo con las personas, primeramente en los grupos en los que fomenta la lectura, y luego entrar en cualquier espacio donde pueda compartir mis sueños a través de este libro.

Karla Rebeca Munguía Romero, ganadora en la categoría Mérito Académico, Científico y Tecnológico

Entender las relaciones de los números es ver de forma distinta la vida, dice Karla Rebeca Munguía Romero.

Aunque la frase común es: "a mí las matemáticas no se me dan", en el caso de ella es todo lo contrario.

Tiene 15 años y ya es campeona internacional de la materia y la primera mujer en representar a México en cuatro Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en el mismo ciclo escolar 2018-2019.

Originaria de Culiacán, aclara que las matemáticas no son difíciles, sino que sólo se deben estudiar de manera diferente, y además para quienes las estudian les enseña a ver el mundo de otra manera.

En su paso por la primaria, dice que le tocó ser de esas "niñas normales", pero un día su maestro, Mario Alberto Félix, le sugirió participar en una olimpiada y entonces lo intentó.

"Cuando entré en ese tipo de concursos, cuando vi el tipo de cosas que te preguntaban de las matemáticas, entonces vi que eran muy distintas y eran muy interesantes, fue la primera vez que me interesé en aprender algo de una forma distinta a lo que la escuela me daba, no era algo que yo tuviera qué hacer, pero era algo que quería hacer", explicó.

Detalló que se le fueron abriendo oportunidades y fue participando cada vez más y más.

La invitaron a participar en concursos internacionales, y fue así como acumuló muchos logros que ahora tiene y está orgullosa de ellos.

Karla agradece a su familia todo el apoyo que le ha brindado para participar en estos eventos, pues explica que los concursos son de viajar mucho.

"Para un concurso internacional las delegaciones tienen que viajar a otros estados del país para poder estar listos a participar; los niños y jóvenes necesitan entrenamiento, necesitan capacitarse, necesitan aprender constantemente".

"Igual que los deportistas de alto rendimiento, solemos juntarnos y tenemos entrenamientos intensivos, hacemos nueve horas al día sólo de problemas de matemáticas", mencionó.

Los entrenadores son usualmente gente que participó en sus años de preuniversitarios y que amaron las olimpiadas y que quieren seguir ayudando y ahora enseñan a los niños nuevos que vienen llegando, ellos no suelen recibir pago por nada de esto.

Y este año fue especialmente difícil participar en las olimpiadas internacionales que hubo, pues se tuvo un recorte de presupuesto y el Conacyt dejó de dar presupuesto a la Olimpiada, recuerda.

Menciona que el cineasta Guillermo del Toro las apoyó. Su agradecimiento lo hace extensivo a sus entrenadores que son de la UAS, especialmente a la Doctora María Guadalupe Russell Noriega delegada de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Sinaloa y docente de la universidad, institución de la que resalta presta sus instalaciones para entrenar, además de que los entrenadores son estudiantes de la facultad de Físico-Matemáticas.

"Creo que este tipo de proyectos a veces son olvidados y creo que son muy importantes, no son sólo sobre matemáticas o saber cómo sacar cuentas o cómo resolver un problema, son de cambiar la forma en la que piensas y en la que ves el mundo, se te enseña un pensamiento lógico que es muy útil para todo lo que realices, te ayuda a entender cómo funciona el mundo".

Ahora como ganadora del Premio al Mérito Juvenil que entrega cada año el Congreso del Estado, y que es un referente a seguir en el rubro académico, Karla Rebeca insiste en que los jóvenes deben buscar una forma distinta de aprender matemáticas, sobre todo tratar de entender por qué se hacen las cosas de una manera y cómo se debe de hacer de manera distinta.

"Esto lo veo cuando voy a clases y veo a mis compañeros teniendo problemas en hacer ejercicios, que yo sé cómo hacerlos porque los entiendo, pero no puedo llegar y explicarles la forma en que yo lo pienso, porque para eso necesitan entender más allá de su ejercicio, tienen que entender los conceptos de cómo funcionan todos los números y eso es algo que usualmente no se enseña".

Karla Rebeca ya tiene en mente participar en otros concursos del próximo ciclo, como la Olimpiada Europea Femenil, a realizarse en Holanda en abril 2020 y la Olimpiada Internacional de Matemáticas, a celebrarse en Rusia en el verano 2020; para lo cual debe primeramente participar y resultar ganadora en el concurso nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en noviembre de 2019 en la Ciudad de México.

Entre muchas otras, cuenta con Medalla de Oro en la prueba por equipos en la International Mathematics Competition, IMC 2019, celebrada en la ciudad de Durban, Sudáfrica del 1 al 6 de agosto de 2019.

Medalla de Bronce en la prueba individual en la International Mathematics Competition, IMC 2019, celebrada en la ciudad de Durban, Sudáfrica del 1 al 6 de agosto de 2019.

Medalla de Oro en la XXI Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe, OMCC 2019, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana del 16 al 22 de junio de 2019.

Medalla de Plata en la VIII European Girls´ Mathematical Olympiad, EGMO 2019, celebrada en la ciudad de Kiev, Ucrania del 7 al 13 de abril de 2019.

Medalla de Plata en la XXIV Olimpiada de Mayo de Matemáticas organizada por la Federación Iberoamericana de Competencias de Matemáticas, FICM 2018.

Medalla de Bronce en la XXVII Olimpiada Rioplatense de Matemáticas 2018, celebrada en Buenos Aires Argentina en diciembre de 2018.

Medalla de Oro en la XXIII Olimpiada de Mayo de Matemáticas organizada por la Federación Iberoamericana de Competencias de Matemáticas, FICM 2017.

Medalla de Plata en la 4ta. Olimpiada Iraní de Geometría nivel elemental para alumnos de primero y segundo de secundaria, IGO 2017.

Alumna apenas del tercer grado de secundaria, también logró previamente medalla de plata en la XXXII Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

Juan Diego García López, ganador en la categoría Mérito Deportivo

Prácticamente todavía un niño, tiene 16 años, y con la falta de un brazo, Juan Diego García López, ya es Campeón Mundial de Parataekwondo y recién acaba de coronarse Campeón de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, y es orgullosamente sinaloense, de la sindicatura de Costa Rica, del municipio de Culiacán.

Alto y delgado, Diego apenas cursa el tercer semestre de bachillerato y por sus logros fue electo para formar parte de la Selección Nacional de Parataekwondo, razón por la cual está concentrado en la Ciudad de México en el Centro de Alto Rendimiento.

Quien demuestra mucha sencillez en su forma de expresarse, dice que empezó a entrenar esta arte marcial cuando apenas tenía cinco años. En su jardín de niños el profesor Reymundo Calderón le invitó a formar parte de su escuela de artes marciales, ya que él de igual manera era su maestro de educación física en preescolar.

"Él me enseñó técnica básica: los kyrogui, que son de arte marcial que yo práctico", dijo.

No obstante de la discapacidad congénita que tiene, recuerda que casi siempre participó en competencias en las que sus oponentes no tenían ninguna discapacidad.

"Eso en realidad no me afectaba. Es más, siento que eso fue lo que me ayudó a crecer", dice.

La mayoría de sus medallas, resalta orgullosamente, son de oro y dice que sólo tuvo una de plata y dos de bronce, cuando peleaba con "convencionales", como ubica a quienes no tienen alguna discapacidad.

Sin embargo, señala que la mayoría de esas medallas las ganó en torneos que eran organizados por maestros o por escuelas. Es decir, no eran torneos institucionales, y entonces su inquietud por participar en olimpiadas fue creciendo hasta que le planteó a su entrenador estar en proceso de Olimpiada, pues se sentía con la preparación y las habilidades suficientes para ganar medallas.

Su maestro le decía que no se desesperara, que estaba esperando algún evento que se adaptara a sus condiciones y ese evento, se abrió en el 2017. Recuerda que el primer evento de la especialidad de Parataekwondo en México, se celebró en Guadalajara, Jalisco. Logró medalla de oro y fue llamado para formar parte de la Selección Nacional.

"Las derrotas no las tomó como una derrota como tal, las tomo como una experiencia que todos los deportistas la deben tomar así, porque obviamente a nadie le gusta perder pero al final de cuentas tienes que saber perder, tienes que darte cuenta de los errores que cometiste para mejorar".

"Los errores que cometo en cualquiera de mis competencias busco no repetirlas y entrar con la mente bien fría para que ya no sucedan", narró.

Representó a México con humildad, en el Mundial de Londres 2017, lamentablemente no logró traer medalla en esa ocasión, dice que su principal error fue la inmadurez que tenía.

"A ese mundial llegué a los 14 años, no sabía la dimensión a la que me iba a enfrentar, pero ya con la experiencia que fui agarrando en eventos internacionales fue algo que en verdad me dio mucha experiencia y entonces me puse a soñar, me motivé yo sólo y la meta ya la tenía fija".

Toda esa preparación y la mentalidad de salir ganador, dice, le permitieron salir como Campeón Mundial en el Parataekwondo en Turquía en el presente año, y luego repetir el triunfo más recientemente en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

"La verdad yo cuando me coroné Campeón del Mundo, supe que había ganado pero pasaron dos, tres, cuatro días y no sabía lo que había logrado hasta que regresé a México y me di cuenta que todo México me estaba respaldando, fue ahí cuando me cayó el 20 de que lo que acabo de lograr, que literalmente es historia: soy el Primer Campeón del Mundo en México en esta especialidad del Parataekwondo".

Pese a su corta edad, Juan Diego ya es toda una figura. Tiene en su haber el Premio Estatal del Deporte y Premio Municipal del Deporte, y ahora tiene el Premio al Mérito Juvenil en la categoría deportiva, que le entregará el Congreso del Estado.

"Lo que me he dado cuenta es que aquí en el Congreso del Estado con el Premio al Mérito Juvenil es como una base para motivar a los jóvenes ya que son los que se están reconociendo ahorita, en lo personal es lo que yo busco, así como tengo a gente que admiro, igual me gustaría ser admirado por otras personas y motivarlas".

Sin embargo, aclara que en su vida no todo es deporte.

"Mi meta es tener una profesión, ejercerla, me han dicho mis papás y la gente que me rodea que la verdad el deporte es muy bonito, pero pues al final de cuentas una lesión te puede alejar de ello y tienes que tener algo de respaldo, por eso siempre me aconsejan que el estudio es primordial y es algo que yo tengo bien presente y estoy de acuerdo con ellos".

"Estoy muy agradecido con mis padres, siempre me han inculcado la humildad. La verdad yo vengo de una familia de bajos recursos pero en lo personal fue también una motivación, como ellos buscaron darme lo que ellos podían, ahora que yo tengo un poco más la manera yo también los apoyo, les digo: papás tengan, esto es para ustedes, lo mínimo que sea, pero yo siempre busco apoyarlos porque yo sé que ellos, a como tuvieran siempre buscaban lo mejor para mí".