Entrenador se perderá el reinicio de la Bundesliga por salir a comprar pasta dental

Heiko Herrlich salió un momento del lugar de concentración para ir al supermercado

Noroeste / Redacción

BERLÍN._ El debut en su cargo no será el ideal. El entrenador del Augsburgo, Heiko Herrlich, se perderáel reinicio de la Bundesliga este fin de semana por haber ido a comprar dentífrico y haberse saltado así las estrictas normas de la cuarentena en Alemania.

Herrlich, recientemente contratado para el cargo, no podrá asistir al partido a puerta cerrada del sábado contra el Wolfsburgo (en el estadio WWK Arena), la jornada en que se reanuda la temporada, tras 66 días de suspensión por la pandemia del coronavirus.

El propio entrenador anunció su suspensión en una conferencia de prensa virtual. Explicó que salió un momento del lugar de concentración para ir al supermercado, al constatar que se le había acabado el dentífrico y una loción hidratante para la piel.

"Cometí un error al salir del hotel. Fui a comprar pasta de dientes y no podía, estaba en cuarentena. No fui un buen ejemplo", dijo el DT.

Al salir del establecimiento, Herrlich violó las reglas de cuarentena del concepto de higiene que la Liga Alemana de Futbol había desarrollado a través del grupo de trabajo para poder reanudar el certamen.

"Aunque seguí todas las medidas de higiene tanto al salir del hotel como al regresar, no puedo revertir esto. En esta situación, no pude actuar como modelo a seguir para mi equipo y el público", lamentó el técnico. "Por lo tanto, seré coherente y asumiré mi error. Debido a esta mala conducta, no lideraré el entrenamiento de mañana (hoy) y no estaré a cargo del equipo contra el Wolfsburgo el sábado", añadió.

En los próximos días Augsburgo realizará más pruebas de coronavirus. En caso de que arroje dos resultados negativos, Herrlich volverá a hacerse cargo de los entrenamientos del club alemán.

El entrenador fue contratado el 10 de marzo por el Augsburgo, días antes que la Bundesliga suspendiera su actividad por la crisis de salud; iba a debutar este fin de semana en el duelo contra el Wolfsburgo. Su club va en la posición 14 del torneo con 27 puntos, a cinco de diferencia de entrar en la zona de descenso.

El tropiezo de Herrlich sigue al revuelo causado por el jugador del Hertha Berlín Salomon Kalou, quien fue apartado del equipo a principios de mayo por haberse grabado -y colgado las imágenes luego en internet- estrechando la mano a algunos compañeros en el vestuario o mientras se disponían a hacerse los test de Covid-19.

La Bundesliga alemana se reinicia este sábado con muchas incógnitas, más allá de lo deportivo, por el reto que supone hacerlo en plena desescalada de las medidas restrictivas articuladas en Alemania contra el coronavirus.

