Eric Church y Jazmine Sullivan se unirán por primera vez para cantar el himno de EU

Para la celebración del Super Bowl LV está confirmado que los artistas nominados al Grammy, Eric Church y Jazmine Sullivan, se unirán por primera vez para cantar el Himno Nacional como parte de las festividades de la final de la Liga Nacional de Futbol Americano en el "Raymond James Stadium", de Tampa.

Today's the day! Tune in to the Super Bowl to see Eric and @jsullivanmusic sing the National Anthem on @CBS! The Kick-Off Show starts at 6 PM ET #SBLV @NFL pic.twitter.com/1XxqlD1z5C