¿Es anticonstitucional el mural de la 4T que incluye a AMLO?

Si la obra en gran formato fue pintada por iniciativa del artista y no se recibió pago, no habría incumplimiento de normatividad, explicó la experta Ana Cristina Ruelas Serna, ex directora de Artículo 19

Belem Angulo

28/01/2021 | 2:56 PM

Foto: Alejandro Escobar

De comprobarse que se utilizaron recursos públicos para la elaboración del mural que incluye al Presidente Andrés Manuel López Obrador entres los héroes patrios, se estaría violando la Constitución, al ser propaganda política pagada con el erario público. Sin embargo, si la obra en gran formato fue pintada por iniciativa del artista y no se recibió pago, no habría incumplimiento de normatividad, explicó la experta Ana Cristina Ruelas Serna. "Si es una expresión artística, es decir, un artista quiso dibujarlo y lo hizo de esa manera, entonces no se está violando ninguna normatividad. El artista puede dibujar lo que quiera y puede ser incluso una sátira, pero a final es una forma de expresarse y es totalmente legítimo. El problema viene si se le pagó al artista para que utilizara dinero público para hacer este tipo de propaganda", informó. "(Pero) Si se utilizó dinero público para sacar eso y hacerlo como una forma de propaganda, pues entonces sí podría ser violatorio". De acuerdo al párrafo adicionado en 2007 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la propaganda de los tres niveles de Gobierno no se deberá de incluir símbolos personalizados que refieran a la imagen de un funcionario público. "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público", se lee en el octavo párrafo del artículo 134 Constitucional. Ruelas Serna, ex directora de Artículo 19, organización sin fines de lucro que busca la defensa de la libertad de expresión, declaró que la elaboración del mural podría ocasionar un impacto frente a las próximas elecciones. "Al momento de que tú igualas a los héroes patrios con el Presidente estás generando una forma de propaganda, y de alguna manera hay un impacto en las contiendas electorales", dijo. ALCALDE NO REVELA EL COSTO DEL MURAL A REGIDOR El Regidor panista, Eusebio Telles Molina, acusó opacidad por parte del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro con respecto al gasto para la elaboración del mural. "Habría qué ver el tema de recursos públicos, está utilizando unas instalaciones propias del Ayuntamiento", explicó. El Alcalde habría respondido que no se utilizó recurso público para el mural, pero estas declaraciones no han sido respaldadas con documentos ni otros medios. "Es una de las cosas que estamos solicitando. Limitan la propia información a los Regidores porque él (Estrada Ferreiro) ya dijo que no se gastó recurso". EL MURAL La tarde del martes fue develado en el Ayuntamiento de Culiacán un mural que representa a la 4T con los héroes de la Patria, y la incorporación del Presidente Andrés Manuel López Obrador entre las imágenes de Miguel Hidalgo y Benito Juárez. La obra habría sido colocada por instrucciones del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, y diseñada por el artista Aldo Hernández, que se presume es funcionario municipal. Las imágenes de la obra en gran formato se han estado compartiendo en las redes sociales y criticando a nivel nacional la decisión del Gobierno municipal, alcanzando las 10 mil publicaciones vía Twitter la mañana de este jueves.

