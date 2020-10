Es difícil aceptarlo, pero si es necesario hay que bajar las cortinas y esperar mejores tiempos: Codesin

José Lauro Meléndrez Parra, presidente ejecutivo de Codesin, indicó que en estos tiempos difíciles para los empresarios, donde no han tenido el apoyo de Gobierno esperado, no está mal el dar una pausa a sus negocios

Antonio Olazábal

Ante un presente incierto, donde los embates del Covid-19 aún lo sienten miles de negocios, José Lauro Meléndrez Parra, presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, exhortó a algunos empresarios a bajar las cortinas de sus establecimientos, aunque sea difícil aceptarlo.

El ex subsecretario de Fomento Económico de Sinaloa de 2017 a 2018 explicó que sabe que es difícil aceptar cerrar las puertas de un negocio, pero cuando no hay liquidez, cuando simplemente no hay ganancias, lo mejor es parar por un tiempo y esperar a que las cosas mejoren.

"Es muy difícil y muy duro decirlo, que si es necesario tendremos que bajar la cortina y esperar mejores tiempos, no es que quiera ser pesimista, estoy siendo realista; especialmente cuando eres dueño de tu local comercial, bajas la cortina y esperas mejores tiempos, los que tengan rentas altas, pues tendrán que regresar el local porque hay muchos dueños de plazas comerciales que no quieren dar descuentos y eso se vuelve un pasivo que a la larga le va a hacer daño al empresario", indicó.

Meléndrez Parra sostuvo que el Gobierno no ha dado los apoyos necesarios para que los negocios puedan sortear la crisis que está ocasionando la pandemia de Covid-19, por lo que si hay algunas empresas que estén teniendo dificultades ahora, lo mejor es esperar y abrir de nuevo cuando haya mejores condiciones.

"En lo de recursos del nivel federal, fue una decisión de apoyar con microcréditos hasta de 25 mil pesos que obviamente también tuvieron un límite, y todos sabemos que 25 mil pesos le puede servir a un autoempleado, o a una empresa muy pequeña, para dos o tres meses, pero no fue suficiente", mencionó.

"No hubo programas federales, fondos, para hacerle frente a las necesidades de liquidez de las empresas, y los gobiernos estatales que tienen programas propios, les pasó lo mismo, porque en el caso del Estado se dieron microcréditos por alrededor de 15 millones de pesos, obviamente el universo de beneficiarios potenciales es mucho más", añadió.

El empresario calificó de héroes a aquellos emprendedores y dueños de negocios que han mantenido a flote sus establecimientos, que se han endeudado, todo con tal de mantener su fuente de ingreso, así como la de sus empleados.

"Los empresarios son los que han llevado la peor parte en esta pandemia, y aparte son los héroes, porque muchos han invertido sus ahorros en mantener la operación de las empresas, o se han endeudado", subrayó.

El presidente ejecutivo de Codesin recalcó que cerrar los negocios de nueva cuenta ante un posible rebrote del virus en Sinaloa es lo peor que pudiera pasar, por lo que pidió a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante la alza de contagios, así como a las autoridades de salud el realizar programas para evitar contagios.

"Nosotros ya nos dimos cuenta que cerrar la economía no fue la solución ideal, creemos que aquí el área de oportunidad está en la prevención de los contagios, que es competencia de la Secretaría de Salud, se está viendo en el mundo, en Europa, que hay rebrotes, en Estados Unidos hay noticias de que los hospitales se están superando", mencionó.

"Creo que ha habido un relajamiento general de la población, que aumenta mucho el riesgo de contagio, ahí es donde habrá que sentarnos a platicar con el Secretario de Salud, para ver qué podemos hacer para concientizar a la población de que el riesgo no ha pasado", añadió.

"Ha disminuido la casuística, un promedio de fallecimiento de 15 diarios, y un promedio de 75 infectados nuevos, pero el día de ayer, aun cuando hubo 11 fallecimientos, el número de casos nuevos fue 94, la mayoría de ellos aquí en Culiacán, entonces ahí están los focos, habrá que ponerle atención, no descuidarnos", profundizó.