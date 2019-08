Es falso el documento y de grilla interna, critica Roxana Rubio acusaciÃ³n de comitÃ©s municipales

Es falso el documento y de grilla interna, critica Roxana Rubio acusación de comités municipales

La presidenta de la Comisión Organizadora del Proceso fue acusada por 15 dirigentes municipales del PAN de no cumplir con los requisitos para poder dirigir la realización del proceso

Karen Bravo

CULIACÁN._ La presidenta de la Comisión Organizadora del Proceso para la elección del Comité Estatal, Roxana Rubio Valdez descalificó el documento firmado por 15 dirigentes municipales en el que la señalaron de no cumplir con los requisitos para poder realizar la asamblea.

“Quiero decirte que ese documento que yo lo recibí y en una de las partes viene tu servidora donde dice que yo no cumplo con cinco años de militancia, fue un escrito la verdad muy mal hecho, e inclusive me pusieron Chávez y mi segundo apellido es Valdez”, dijo.

“Es un falso documento, es la grilla interna que existe ‘lástima’ porque ya ganó el nuevo presidente, le deseo lo mejor y en lo personal como Diputada puede contar conmigo para sacar adelante al PAN”, refutó.

Un día antes de la asamblea convocada, los dirigentes panistas de 15 municipios hicieron público un posicionamiento en el que señalaron que no acudirían al evento por falta de recursos y externaron su desconfianza en el proceso. Expusieron, además, que presuntamente Roxana Rubio Valdez no cumplía con los requisitos para dirigir la COP porque ni siquiera tiene el tiempo solicitado en el partido.

“No ocupo cinco años de militancia, tu servidora tiene cuatro, eso no viene en la norma, cualquier militante puede ser presidente de la COP o formar parte de la Comisión Organizadora del Proceso, es inválido”, rebatió.

Rubio Valdez cuestionó la veracidad del documento porque no están las firmas de los dirigentes y solamente aparecen los nombres.

“Si te das cuenta no están firmados, me refiero a que venía el municipio de Sinaloa de Leyva (...), Sinaloa de Leyva el nuevo presidente sacamos una planilla de unidad entre Saúl Rubio Valenzuela, ex presidente municipal del PAN en Sinaloa de Leyva y tu servidora somos primos hermanos del municipio de Sinaloa y claro está que el municipio de Sinaloa presentó”, dijo.