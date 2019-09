Es importante decir tambiÃ©n que los mexicanos no somos sicarios: Luis Alberti presenta Bronco, la serie

Es importante decir también que los mexicanos no somos sicarios: Luis Alberti presenta Bronco, la serie

La serie de Bronco mostrará cómo fue que los integrantes de una de las agrupaciones de música grupera más importantes de México logró el reconocimiento a pesar de toda los obstáculos que tuvieron en frente, incluidos el clasismo y la discriminación de los que fueron víctimas en sus inicios

Ciudad de México (SinEmbargo).– La serie Bronco llega a las pantallas a través del canal de paga TNT este martes para relatar la historia de superación de una de las agrupaciones de música grupera más importantes de México.

La serie basada en el libro Cicatrices de un corazón Bronco, de Lupe Esparza, mostrará el lado más humano de sus integrantes – Luis Alberti (Lupe Esparza), Yigael Yadin (Choche Villareal), Baltimore Beltrán (Javier Villareal), Pablo Asiazarán (Erick Garza) y Raúl Sandoval (Ramiro Delgado)–, así como los obstáculos que tuvieron que sortear para hacerse de un lugar en la escena musical desde finales de los años 70 en el norte del país.

“Nos importaba mucho no hacer una imitación sino hacer una interpretación y hacer una creación de un personaje. Lo que es Lupe Esparza ya existe, está vivo”, dijo en entrevista para medios Luis Alberti, de quien es su primer protagónico en la televisión.

“Necesitábamos un personaje que tuviera la solidez para poder contar la historia de la vida de uno de los íconos más grandes de la música en Latino América, que además representa cosas que son muy importantes desde mi punto de vista para México que tienen que ver con la lealtad, con el corazón, con el coraje, con el salir adelante y lograr tus sueños a pesar de todo. Siempre con la mente en alto y de la mano de tus amigos”, agregó.

El actor que interpreta a Lupe Esparza en la pantalla no se pensó en un principio apto para el papel, pues creía que sus características físicas no iban de cerca con el perfil. No obstante, conformé fue avanzando el proceso de construcción del personaje se dio cuenta que le “quedaba mucho más cerca de lo que pensaba”.

Alberti creó al personaje a partir de las canciones de la banda de éxitos como “Que no quede huella”, “Sergio el bailador” y “Con zapatos de tacón”. Alejado de las polémicas que rodean y rodearon al grupo, como también de su vida personal.

“A mí lo que me interesaba era hacer un personaje que hablara de la esencia tan autentica que hace que Bronco y que Lupe Esparza sean tan emblemáticos, y consideré que eso estaba en sus canciones. Me concentré sobre todo en las canciones para comprender su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de entender las cosas, su manera de enfrentar al mundo, y la manera en que le canta al amor, que creo que eso es algo muy importante, que es un sello en Bronco. Eso fue sobre todo lo que yo tomé, y el material que teníamos en los guiones que están basados en sus relatos”.

El actor contó a SinEmbargo que tuvo una entrevista previa con Esparza en donde por un par de horas pudieron conversar sobre cosas de la vida del cantante. “Cosas que le gustan: su color favorito, su comida favorita, cosas que a él le gustaría ver”.

A través de 13 capítulos, la producción mexicana que también llegará al streaming por medio de Claro Video este 3 de octubre, retratará también la importancia de la amistad y la perseverancia en la fundación del grupo.

“Queremos que este proyecto sea una punta de lanza –no nada más para nosotros como actores o para el proyecto–, sino para que justo sea un rollo más de aspiraciones o inspiracional para todo la raza. Es una historia con la que se puede identificar cualquier persona.n Es como especie de Rocky de la música”, comentó a este medio Yigael Yadin, que interpreta al fallecido músico José Luis Villarreal, mejor conocido como “Choche”.

“El peso de interpretar a estos personajes es muy grande, justamente porque son legendarios, pero una parte interesante del trabajo fue quitarle la parte de la leyenda y ponernos cara a cara con los seres humanos”, agregó Baltimore Beltrán, Javier Villareal en la serie.

Lupe Esparza estuvo presente en el evento realizado previo al estreno. Además de deleitar a los asistentes con algunas de sus canciones, aprovechó para agradecer a la producción: “Agradecemos infinitamente a todos actores de la serie y un aplauso para todos estos. Todos son maravillosos.”

Bronco es una serie más que arriba a las pantallas rodeada del “boom” de producciones 100 por ciento mexicanas al streaming, con nuevas propuestas y con mucha de la identidad del país.

“En este momento en el que estamos viviendo tanta discriminación, tanta violencia, es muy importante decir también que los mexicanos no somos sicarios, no somos criminales, no somos incapaces y no somos unos ‘pinches indios incapaces’, al contrario, somos personas que tenemos coraje, que tenemos corazón, que tenemos talento y que podemos salir adelante si lo hacemos de la mano de quienes nos rodean”, destacó Alberti a SinEmbargo.

La serie se va narrando a través de las canciones que convirtieron al grupo en una de las bandas concedidas de México. Asimismo, esta serie se convierte en un viaje en el tiempo al México de los 70, 80 y 90 para los espectadores.

“Van a poder disfrutar de la música, van a poder disfrutar pues de las historias, recordar a un México en el que había otro tipo de música, otro manera de relacionarnos, incluso como mexicanos, a pesar de que sí existía ya el clasismo y la discriminación y lo que sabemos que hoy está tan latente. Ya existía, siempre ha existido, pero estamos rescatando una historia que pese a eso, uno saca la casta y lo hacemos, y creo que es un buen retrato de lo que es Mexico”.

Monarca, la serie original de Netflix y producida por Salma Hayek, llegó recientemente a la plataforma que en octubre verá la segunda temporada de La Casa de las Flores de Manolo Caro. Mientras que en Amazon recientemente se estrenó El juego de las llaves de Marisa Quiroga. Éstos son sólo algunos de los trabajos recientes que entran gracias al gran recibimiento que usuarios de estas plataformas les han dado.

Sin embargo, a pesar de las grandes cantidades de dinero con las que operan estás producciones y de su gran triunfo con el confirman aún más entregas, muchas veces los derechos de quienes laboran en ellas no van a la par de su éxito.

“Ahora en México se están produciendo muchas cosas. Se está invirtiendo mucho y todo, pero está pasando algo que es paradójico: sí, se está abriendo porque hay mucho trabajo, pero a la vez también se está dando un poco, mucha explotación laboral se están brincando muchas cosas. La Ley Federal del trabajo se la están pasando por el arco del triunfo ,de pronto algunas producciones, está pasado todo tipo de cosas. Sin embargo, yo pienso que está creciendo y que somos cada vez más los que nos dedicamos hacer cine, a contar historias, hacer televisión, y que estamos con el objetivo en la frente y en corazón de hacer cosas que tengan un valor, que de verdad dejen algo valioso, y algo bueno en la mente y el corazón del publico, de eso yo estoy convencido de que sí está pasando poco a poco ahí vamos y el camino es largo, pues”, explicó Luis Alberti.