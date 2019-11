Para el éxito empresarial

Es importante desprenderse de los éxitos pasados

Íñigo Manso Borra ofrecerá conferencias en Culiacán y Mazatlán sobre el liderazgo transformador’, el próximo jueves 21 y viernes 22 de noviembre, respectivamente

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Para sobresalir en el sector empresarial es muy necesario desprenderse de los éxitos del pasado, ya que no garantizan los éxitos del futuro, argumentó Íñigo Manso Borra.

El experto en desarrollo, talento y proyectos de transformación cultural, así como licenciado en Derecho, con un diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IESE estará en Culiacán y en Mazatlán el próximo 21 y 22 de noviembre, respectivamente, para hablar sobre los retos que tienen que superar los empresarios actualmente en el mundo de los negocios.

El Consultor español platicó sobre el difícil entorno actual al que se enfrentan los nuevos empresarios, el cual es muy cambiante, rápido, incierto, por eso en las conferencias que él impartirá "Liderazgo Transformador", dará tips para entender y sobrevivir en la actualidad.

"El objetivo es cómo liderar la transformación del nuevo entorno que nos ha tocado gestionar, el famoso entorno volátil, incierto, ambiguo, que además cada día es más cambiante, va muy rápido y no nos han preparado para poder liderar este entorno", explicó.

"El mensaje es no cambian las empresas, cambian las personas, y no cambia nada si yo no cambio, lo importante es para los directivos, los líderes de las empresas, es cómo poder entender y priorizar y ejecutar una nueva forma de liderar para la cual no nos hemos preparado, y para ellos hay que desaprender formas que nos han traído de forma exitosa hasta aquí, porque esos éxitos del pasado ya no nos garantizan los éxitos del futuro, menos en este entorno tan cambiante", detalló.

Dijo también que es difícil sobresalir en estas épocas de cambio, de rapidez; sin embargo, aún así es importante detenerse un poco, analizar, y tratar de realizar estrategias de manera proactiva y no reactiva ante los retos que ofrece el nuevo mundo laboral.

"Es mucho más complicado, es complicado porque siempre ha habido cambio, pero la diferencia hoy es la gran velocidad con la que está surgiendo el cambio, eso es el problema que tenemos ahora... fíjate lo paradójico, todo va cada vez más rápido, pero nada volverá a ser tan lento como ha sido hoy, ya mañana será más rápido y pasado más rápido", mencionó.

"¿Qué ocurre?, que al ir todo mucho más rápido, nos genera cambios que al ir tan rápido, no estamos preparados, entonces la mayoría de las empresas se están transformando de forma reactiva, no proactiva, van por detrás del cliente y del mercado y eso no nos lo podemos permitir, agregó.

"Lo primero es parar, parar, reflexionar, no estar en el piloto automático en lo táctico, ponerse una estrategia, renovar y replantear todo, y a partir de esa reflexión pausada, compartida y bebiendo de diferentes fuentes del conocimiento de diferentes sectores, no quedarnos en nuestro sector, reflexionar, con esa parada coger más impulso para poder entrar en el mercado de una forma disruptiva, diferente a la forma a la que estamos enfrentándonos al mercado", profundizó.

Manso Borra invitó al público de Mazatlán y Culiacán a asistir a estas pláticas, en donde abordará también que hoy a pesar de los días tecnológicos que corren, lo más importante sigue siendo apostarle a las personas, y no tener una visión totalmente digital.

"La prioridad de una buena empresa es antes de la estrategia, tener las personas adecuadas para llevarlo a cabo; primero personas, luego estrategias, modelo de negocios, y para ello te apoyas en la tecnología, pero como un impulso generador", matizó.

El conferencista

Iñigo Manso es socio global de transformación cultural y de personas en Minsait by Indra.

Experto en desarrollo del talento, changemaker y optimista digital.

Ha realizado labores de formación y consultoría en 57 comités de dirección y en equipos de directivos de 11 compañías del IBEX 35, 14 del Euro Stoxx 50 y 7 del Dow Jones y del Nasdaq. Actualmente es profesor del Máster de RRHH de la Universidad de Cantabria.

Es Coautor de los libros “Experiencias creativas para liderar Equipos”, “Factbook de Recursos Humanos” y “En clave de talento”.

Experto en desarrollo, talento y proyectos de transformación cultural, como Licenciado en Derecho, con un diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IESE