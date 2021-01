Es importante que sector salud se proteja con la vacuna, son los que arriesgan la vida durante la pandemia: Meléndrez

El presidente ejecutivo de Codesin indicó que ve positiva la llegada de las primeras vacunas a Sinaloa contra el Covid-19, pero llamó a no relajar medidas aún, ya que falta mucho tiempo para que la mayoría de la población pueda vacunarse

Antonio Olazábal

15/01/2021 | 11:08 AM

CULIACÁN._ Es importante que el sector salud reciba la vacuna contra el Covid-19, ya que es la primera línea de batalla durante la pandemia, subrayó Lauro Meléndrez Parra, secretario ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

El empresario ve positivo que ya hayan llegado las primeras vacunas a la entidad, y es importante que de momento ante el bajo número de dosis que arribaron, primero se vacunen los trabajadores de la salud, que a diario están en contacto con el virus.

"Es un gran aliciente que lleguen las primeras dosis y es muy importante que el sector salud se proteja, porque están arriesgando en mayor medida la vida para protegernos. Sabemos que el número de vacunas es incierto cuando van a llegar en cantidades suficientes, en Sinaloa somos 3 millones de habitantes, y con eso de que ocupamos dos dosis, se van a requerir 6 millones de vacunas", explicó.

"Es muy importante que se aplique según el nivel de riesgo, que en este caso el mayor riesgo son los que tienen relación con los pacientes que tienen Covid. Esperemos que al paso del tiempo la disponibilidad de la vacuna permita que llegue en cantidades suficientes para la siguiente etapa que se dice será para adultos mayores de 60 años, esperando que en este año se vacune el total de la población", añadió.

Llauro Meléndrez Parra, presidente ejecutivo del Codesin.

Meléndrez Parra mencionó que aún falta mucho tiempo para que la totalidad de la población se vacune, y que aún con las vacunas, es importante seguir manteniendo las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19.

"No porque haya vacunas tenemos que relajarnos, aún los vacunados tendrán que seguir usando cubrebocas, seguir las medidas de sana distancia, porque no tenemos experiencia en el resultado, igual puede que el vacunado no se enferme, pero pueda ser contagioso", opinó.

Dijo también que está a favor del involucramiento de la Iniciativa Privada en la compra de las vacunas contra el Covid-19, ya que es de suma relevancia que los empleados de las empresas puedan trabajar sin el riesgo de contraer esta enfermedad.

"Se dice que se está estudiando la posibilidad de que los empresarios podamos invertir directamente o en connotación con el Gobierno del Estado, hacer un pool de compras para poder vacunar a nuestros empleados, ojalá sea posible", indicó.