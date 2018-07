Es Leobardo López el primero en repetir como Alcalde en Salvador Alvarado - Noroeste

Es Leobardo López el primero en repetir como Alcalde en Salvador Alvarado

Fue dos veces Presidente Municipal interino, y fue además el primer Edil que menos tiempo duró en sus funciones y por ende el que menos gasto público hizo

Sergio Lozano

GUAMÚCHIL._ El nombre de Leobardo López Montoya quedará grabado en la historia de Salvador Alvarado, por ser el primero que repitió como Alcalde por dos ocasiones y por los periodos más cortos de la historia política del Municipio, esto por acuerdos de Cabildo.

Con ello será el primer Edil que menos gastos del erario público hizo, aunado que se le conoce como un Regidor austero.

Esto seguido de Carlo Mario Ortiz Sánchez, Alcalde electo y que este jueves vuelve a tomar las riendas del Municipio por mandato del Congreso del Estado, tras la renuncia de Flavio Sánchez Rivera.

López Montoya, en su primera representación como Alcalde interino, duró 24 horas, luego de que el día último de enero, Carlo Mario Ortiz pidiera licencia para separarse del cargo para ir en busca de la reelección, participando en el proceso electoral pasado y el cual salió triunfante.

Fue al día siguiente que llega a la Presidencia Municipal como Alcalde sustituto, Flavio Fernando Sánchez Rivera, quien el lunes pasado renunciara al cargo.

“Es muy satisfactorio ser parte de esa historia, y asumir esa alta responsabilidad del Municipio, como lo es la Presidencia Municipal”, expresó.

Leobardo Montoya agradece que se le haya encomendado por dos ocasiones tener el compromiso de la Presidencia Municipal, aunque sea por periodos muy cortos, de manera provisional.

“Se cumplió con esa responsabilidad hemos tratado de cumplir con la gestión y demanda que se han hecho los ciudadanos y para mí ha sido muy satisfactorio este ejercicio donde fuimos Alcalde a pesar de ser periodos muy cortos”, agregó, “quedamos en la historia porque sería el primer Alcalde aunque de manera provisional he tenido dos veces la responsabilidad de ser Presidente Municipal”.

Las circunstancias que hayan sido, pero fueron dos experiencias que catalogó como muy satisfactorias y bonitas por ser el primer Edil que sirvió al pueblo desde la máxima silla que se ocupa en el Municipio.

“Si algo me ha caracterizado en el quehacer público y responsabilidades que he tenido es que siempre me he manejado con austeridad en el tema de los recursos", explicó.