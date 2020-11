Es México rico en leyes, pero pobre para aplicarlas: Sociedad Civil

Hace falta fortalecer castigos para combatir la corrupción y la impunidad, coinciden líderes de organizaciones

Alma Soto

Aunque en México existe una amplia legislación en todos los temas, no hay voluntad política para aplicarlas, coincidieron los participantes en el panel Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas, que organizó el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional.

Jorge Figueroa Cansino, presidente de la Contraloría Ciudadana, Sheila Arias y Gustavo Rojo Navarro, de Observatorio Ciudadano, señalaron que la sociedad civil es la única que puede echar a andar ese andamiaje de combate a la corrupción.

Parece, expresó Figueroa Cansino, que el sistema está diseñado para que, si alguien roba, negocia y sale en libertad, por ello la necesidad de fortalecer el castigo.

Los miembros de los organismos de la sociedad civil fueron invitados al foro Diálogos por Mazatlán, la Fuerza de las Ideas, en el que por dos días el PAN abordará temas que pretende incluir en su plataforma electoral para 2021.

Pero, aclaró Figueroa Cansino, la corrupción no es exclusiva de los gobiernos, también incurren en ella los particulares.

Rojo Navarro reiteró que el mayor acto de corrupción que cometen los gobiernos es poner funcionarios que no cumplen con los perfiles para desarrollar su labor.

Los temas que tocaron en el panel fueron Ley en el papel, impunidad en la práctica, Dificultad del ciudadano para encontrar información pública y Experiencias de las organizaciones de la sociedad civil.

Gustavo Rojo Gutiérrez.

Sheila Arias habló sobre las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a la información pública.

“La primera dificultad es saber redactar una solicitud de acceso, cómo le puedo preguntar al gobierno cómo compra, cómo ejerce; y la siguiente es, a quién le envío la solicitud”, expresó, “hoy yo no he visto ningún spot que me promueva cómo acceder a la información pública, a pesar de que la Coordinación de Acceso a la Información Pública y la Dirección de Comunicación Social tiene aproximadamente 18 millones de pesos anuales de presupuesto”.

Sheila Arias.

En ese tema, Rojo Navarro manifestó que el Gobierno Municipal presume de que cumple con sus obligaciones de transparencia, y los ciudadanos se pierden buscándola, puesto que al acceder a la página les aparece un sitio histórico, y solamente suben la información al Portal Nacional de Transparencia.

El moderador del panel fue Roberto González Gutiérrez, presidente del Comité Municipal del PAN, quien estuvo acompañado de Ivanovish Gastélum Vega, Secretario General del Comité Directivo Estatal.

“Agradezco a los ponentes por atender un tema que es un cáncer que no hemos podido combatir como se debe”, expresó Gastélum Vega.

Jorge Figueroa Cancino.