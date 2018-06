Es muy grave que el 90 por ciento de los homicidios queden en la impunidad en Sinaloa - Noroeste

Es muy grave que el 90 por ciento de los homicidios queden en la impunidad en Sinaloa

Añadió que este problema no es propio de la Fiscalía General del Estado pero no se debe exculpar ni es justificación para no emitir los resultados, porque también esa dependencia tiene la Policía Investigadora.

Es muy grave que el 90 por ciento de los homicidios dolosos queden en la impunidad en Sinaloa, se deben cambiar las estrategias para revertir esta situación, manifestó el presidente del Colegio de Abogados "Marco Antonio Arroyo Cambero", José Antonio Serna Valdés. "Esa estadística en donde un 90 por ciento de los homicidios quedan en la impunidad en Sinaloa y que a la fecha no ha habido consignaciones de casos y se ha reducido mucho en el porcentaje estadístico es grave, es muy grave", añadió Serna Valdés en entrevista. "La ciudadanía y como abogados nos encontramos preocupados y hacemos esa demanda civil, ciudadana, como conocedores del estado de derecho y la legalidad sí es grave porque vemos que la impunidad es la madre de todos los delitos y puede vulnerar el estado de derecho y de legalidad evidentemente:". Añadió que este problema no es propio de la Fiscalía General del Estado pero no se debe exculpar ni es justificación para no emitir los resultados, porque también esa dependencia tiene la Policía Investigadora. Y por otro los policías dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Federal y Municipal siguen muy temerosos para consignar. "Vemos que hay simples hallazgos, que casualidad, y no hay detenidos, el número de detenciones, de consignaciones se está disminuyendo demasiado en porcentaje, no como antes, y ésto se debe a la temerosidad también del policía que no se siente respaldado en su actuar, cuando se va a detener a una persona está muy temeroso con el nuevo Sistema de Justicia qué va a suceder", expresó el dirigente de abogados ante la información publicada hoy en este diario de que la impunidad en Sinalo supera el 90 por ciento en homicidios dolosos.

