Es positivo que se asignen recursos para ComisiÃ³n de BÃºsqueda, aunque aÃºn no exista, opina Ã“scar Loza Ochoa

Es positivo que se asignen recursos para Comisión de Búsqueda, aunque aún no exista, opina Óscar Loza Ochoa

A la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa le preocupa más que el Gobierno de Sinaloa no haya firmado el decreto para autorizar el Presupuesto para el 2019 que el hecho que se hayan asignado 10 millones de pesos para una comisión de búsqueda de personas desaparecidas que aún no se crea.

“Qué bueno, aunque no se ha creado la Comisión, porque en primer lugar estaba atorado el recurso, ahora no tendrían el pretexto de que no hay recursos asignados, aunque hay un problemita, según lo que dijeron la fracción del PRI, es que Quirino podría entrar en controversia ante la Suprema Corte de Justicia por la reasignación hecha por los diputados”, dijo el profesor Óscar Loza Ochoa, representante de la CDDHES.

Hace un par de días, la fan page de un grupo de rastreadores en Sinaloa publicó un extrañamiento sobre los recursos asignados, primero de tres millones de pesos, y luego con la modificación que hicieron los diputados, hasta 10 millones de pesos para la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La crítica fue centrada en que esta comisión aún no se crea.

Sin embargo, en el Congreso del Estado, ya se dio la primera lectura a la Ley de Desaparición Forzada que contempla la creación de esta comisión.

Loza Ochoa recalcó que hay fondos que antes se asignaban a la oficina del Gobernador u otras que forman parte de su gabinete para gastar en cosas que no son imprescindibles, como excesos de prestaciones y altos gastos de seguros médicos.

“Yo espero que así quede, que se entienda que hay recursos que tienen que dedicarse a causas nobles, como esa, como los desplazados, dedicados a un causa como la búsqueda de personas desaparecidas”, señaló.

El defensor de derechos humanos también señaló que el hecho de asignar recursos es una señal positiva, pero que aún falta exigir por la voluntad política de hacer algo contra este delito.

“... aparte de dedicarle recursos y que puedan hacerse nuevas cosas en este tema, pues está el problema de la voluntad también de la autoridad, para parar la práctica de la desaparición, porque una cosa es trabajar para lo que ya hubo de hechos, pero otra cosa es parar la práctica, espero que esto pueda combinarse y pararse a nivel estatal y federal”, expresó.