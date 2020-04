Es un excelente jugador, pero es de las peores personas, dice Codesal sobre Maradona

El ex árbitro confesó que tenía los argumentos necesarios para expulsar al astro argentino en la final del Mundial de 1990

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Edgardo Codesal confesó que no expulsó a Diego Armando Maradona en la Final de la Copa del Mundo de 1990 por lo que representaba como futbolista.

Uno de los arbitrajes más discutido en las finales de los mundiales es el del ex silbante mexicano, quien mostró la tarjeta roja a dos argentinos y desató la ira de Maradona. Codesal explicó la razón por la que no sacó el cartón rojo para la estrella sudamericana.

“Si aplico el reglamento por el insulto que le hace a todo el estadio, debí expulsarlo antes del partido. Traté de calmarlo y decirle estamos en una final del mundo, usted es uno de los mejores jugadores del mundo y no lo pudo entender. Reglamentariamente lo pude haber hecho”, comenzó la explicación para Radio 1010.

“Cuando expulso a Monzón vino y me dijo que ya sabía que la FIFA había tramado un robo, también podría haberlo expulsado. Lo contemplé por lo que era como jugador, es un excelente jugador, pero como persona es de las peores que conocí en mi vida”, agregó Codesal.

Codesal agregó que ya contaba con diferentes historias de Maradona antes del juego ante Alemania por el título mundial. Una de ellas en México 86 y otra más en el mismo mundial de 1990.

“En la semifinal de México 86 yo era uno de los árbitros oficiales en el partido de Argentina contra Bélgica en el Estadio Azteca. Yo estaba parado al lado de él en el momento de los himnos.

"Cuando terminan, él le dice a sus compañeros: ‘vamos, porque hoy a estos los matamos’. Era un tipo que transmitía no sólo futbol dentro de la cancha, sino que era un líder”, comentó.

“Me tocó en el 90 ser el cuarto en Rusia contra Argentina y voy al vestuario porque FIFA me estaba presionando porque no salía Argentina. Cuando voy le digo a Bilardo: ‘señor, tenemos que salir porque si no la FIFA les va a aplicar un multón”, agregó.

“Bilardo me dice que no sabía si Maradona iba a salir a jugar el segundo tiempo y éste lo escuchó y dijo: ‘que no voy a salir yo’. Tenía el tobillo como un balón y fue el mejor jugador de la cancha y con eso Argentina rescató el empate”, finalizó.

