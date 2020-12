'Es un exceso, es ilógico', fustiga Quirino al IEES por solicitar presupuesto de $417 millones

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel criticó al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa por solicitar un presupuesto de más de 400 millones de pesos y 200 millones más para partidos, en plena pandemia de Covid-19

Karen Bravo

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel condenó que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa haya solicitado 417 millones de pesos como presupuesto para el ejercicio fiscal del 2021, además de los recursos que deben recibir los partidos políticos.

“Cómo vas a pedir 400 millones más 200 casi de los partidos políticos, cuando ahorita lo importante es la disciplina y austeridad, son tiempo de austeridad”, expresó.

“Es un exceso lo que están pidiendo, es ilógico totalmente, no hay dinero para eso y además se fueron de paso, de dónde vas a sacar ese dinero si ahorita estamos en medio de una pandemia cuando no hay lana, cuando las campañas deben de ser económicas, pues si no puede haber concentraciones, esos desplazamientos que había en campaña”, fustigó.

El Poder Ejecutivo presentó el pasado viernes el Proyecto de Presupuesto Estatal 2021 y las reasignaciones le tocan al Congreso del Estado, explicó Ordaz Coppel.

“Ellos tienen que ajustarse el cinturón también, hacer una campaña económica, una campaña que no inventen o no empiecen a hacer programas que ni al caso viene”, reiteró

El Gobernador dijo estar confiado de que los diputados locales actuarán conforme a la realidad para las asignaciones de Presupuesto del 2021.