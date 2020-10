Es un irresponsable desaparecer 109 fideicomisos, no están pensando a futuro, asevera Estrada Vega

El dirigente estatal del PAN criticó la desaparición de fideicomisos votada en la Cámara de Diputados, señaló que Morena no está pensando a futuro solamente viven al día y piensan en lo electoral

Karen Bravo

05/10/2020 | 11:12 AM

El presidente estatal del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, recalcó que es irresponsable desaparecer 109 fideicomisos y fondos para financiamiento de diversos temas, ya que los legisladores no están pensando a futuro, solamente en lo electoral.

"Es una acción totalmente irresponsable. El Gobierno de la República y la comparsa que ha tenido últimamente que es el Congreso de la Unión, pues estén a punto de dar un paso que si bien el jueves pasado no se llevó a cabo porque no tuvieron la mayoría y no tenían ni siquiera el quórum, van a buscar por todos los medios lograrlo”, fustigó.

“Porque a fin de cuentas al Presidente le urge tener los recursos y manejarlos de manera personal y totalmente discrecional aplicando ya sabemos en qué, en sus obras faraónicas, en sus programas electoreros”, condenó.

El 29 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa impulsada por Morena, que propone la desaparición de 109 fideicomisos a los que acusaron de no tener estructura, y dichos recursos serán integrados a la Federación para asignarse a temas de salud, así como financiamiento de programas sociales de gobierno.

Estrada Vega señaló que los fideicomisos y fondos deben ser analizados de forma individual, ya que fueron creados porque anteriormente las secretarías se gastaban esos recursos presupuestados o los reorientaban a fines distintos a dichos programas, y con su desaparición el Gobierno Federal volverá a ello.

“El pretexto de ellos, como siempre, es la corrupción, y no es eso, todos sabemos que quiere tener el manejo total de los recursos para aplicarlos donde ellos consideran que deben de hacerlo rumbo al 2021”, dijo.

“Ellos viven al día, ellos están buscando sin ninguna planeación, no están pensando en que a un país, si a un municipio tiene que planear uno a 20, 30 años en adelante, imagínate a un País, a una nación donde tienes que prever toda la serie de variables que se dan en el contexto internacional”, expresó.

Con esta decisión están pensando resolver en el día a día y para sus intereses, criticó el panista.

“No están viendo en el futuro, están viendo nada más en cómo van a tener recursos al día de hoy para gastarlos a diestra y siniestra sin pensar que un día no va a haber ni recursos ni siquiera para sus pretensiones electoreras, esto se va a colapsar”, advirtió.