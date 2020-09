EVENTO MÉXICO SIGLO XXI

Es un privilegio crear magia para el mundo: Michael J. Fox

El protagonista de la trilogía Back to the future comparte su vida, trayectoria y la labor que realiza en su asociación altruista para la cura del mal de Parkinson, en el encuentro anual de becarios México Siglo XXI, de la Fundación Telmex-Telcel

Blanca Rosa Hernández

Ejercer una carrera en la que se tiene el privilegio de “hacer magia para el mundo” es la recompensa que le deja a Michael J. Fox haber dedicado su vida y trayectoria a las artes, a ser actor de Hollywood.

“Es genial escuchar la tonada (el soundtrack de Back to the future) de una melodía que ha sido parte de tu vida que te hace recordar que eres tú quien, a través del cine, las artes, la música, puedes tocar vidas de otros, gente que no conocemos, con vidas que puedes cambiar a ser mejores, influir en ellos, tienes el privilegio de hacer eso y la recompensa es esa, crear magia para el mundo.

El también galardonado con cinco premios Emmy y dos Globos de Oro por sus interpretaciones, ha sido reconocido en innumerables ocasiones por su incansable labor humanitaria, así que por ser un ejemplo de optimismo y resiliencia, el actor Michael J. Fox fue invitado al evento México Siglo XXI, organizado por la Fundación Telmex-Telcel, en la que charló con la conductora Maggie Hegyi para hablar, además de su lucha contra la enfermedad de Parkinson, de su infancia y de cómo llegó sin planearlo a ser actor de Hollywood.



“Tuve una niñez un poco patética, no tengo idea de por qué me hice actor, quería tener amigos, siempre quise hacer cosas distintas, dibujaba mucho y empecé a crecer detrás de esas historias. Dejé mi casa, los estudios y a los 18 años me mudé a Estados Unidos y comencé a tener pequeños papeles en televisión”.

Dijo que al llegar de Canadá, donde nació, le fue difícil entrar a Hollywood, sobre todo porque su estatura es de 1.63 metros y no cumplía con el clásico arquetipo, pero tenía la cualidad de parecer muy joven y eso fue la ventaja que lo llevó a formar parte de programas de televisión.Michael Andrew Fox, su nombre verdadero, está casado desde hace 31 años con Tracy Pollan, con quien procreó cuatro hijos, a quienes considera su principal apoyo en su carrera y en su enfermedad.

Con sus gemelas Quinn y Shuyler, de 25 años y su esposa la actriz Tracy Pollan.

Afirmó que le gusta personificarse a sí mismo, ser Michael J Fox.

“Trato de hacer cosas diferentes, en The good wife interpreté a un abogado astuto que tiene discapacidades similares a la mía y las utiliza para manipular al jurado. Yo acepto cualquier papel y puedo interpretar a cualquier personaje siempre y cuando tenga Parkinson”.

Y es que a los 29 años, el actor fue diagnosticado con Parkinson.

“Cuando escuché el diagnóstico, mi mente se puso en blanco porque Parkinson no es para gente joven, tenía algunos síntomas, pero no como los que tengo ahora o los que tendré en el futuro mientras no encuentren la cura. Es como si un camión viniera a ti y no sabes qué tan rápido va a arrollarte. Es demasiado cuando eres joven, tienes una familia joven, y lo único que hicimos fue vivir un día a la vez, estar unidos, te da confianza, paz”.

Agregó que tener una situación así junto a una pareja que te ayuda a llevar la carga, es uno de los mejores regalos del mundo.Aunque después de años de su diagnóstico, el actor lo hizo público y se volvió vocero de la enfermedad y mucha gente supo de ella gracias a que él habló del Parkinson.

“En ese momento estaba en Family Ties y Spin City y ya tenía síntomas que no podía controlar y pensaba que podría hacer el papel de alguien con Parkinson, pero el personaje no lo tenía, y el público se iba a preguntar por qué actúa tan raro, y tuve que decirle al público y fue maravilloso, me cuidaron y me apoyaron desde ese momento”.

Michael J. Fox creó una fundación a la que la gente ha apoyado con millones de dólares en investigación y ha juntado un billón de dólares de la gente que aporta de 50 a 100 dólares, luego del Team Fox (familias o pacientes con sus familias), deportistas que recaudan fondos con maratones cada año por 30 millones de dólares, y el capital mayor, es de gente comprometida con la investigación.

“Iniciamos como una fundación de investigación, pero ahora nos conectamos con pacientes y sé tanto del Parkinson como mi doctora, porque vivo con la enfermedad y eso necesitamos que la gente tenga la respuesta a sus preguntas”.

Gracias a su fundación, el mundo entero sabe del Parkinson y los doctores también, mencionó que la idea es llegar a hallar un biomarcador que identifique la enfermedad antes de que exista, ya sea por sangre, genético o lo que sea.Respecto al coronavirus dijo que le ve dos lados, uno terrible por la pérdida de vidas, y por otro lado, que las familias están unidas.

“Ahora las familias están comunicándose y tratan de solucionar y ser parte de la solución de este problema. Así que es un tiempo valioso, y no podría pensar en no estar con mi familia en estos momentos”.

Hegyi le preguntó que, con todo lo que actualmente se está viviendo, qué le diría al Michael de hace 20 años.“No importa lo que diga, lo que haga, siempre y cuando sea con una respuesta amorosa, y lo que quiere decir es que escuches a la gente, lo que tú dices mientras hablas, escuchar a la gente y habrá cosas que no sabías y que no aprenderías de otra manera, te enriquecerá.

- ¿Cómo sobrellevas un mal momento?

“Ah, no lo digo, no juzgo a los tiempos, no juzgo a las personas, las cosas. Esto es en este momento, el que sea, si estoy empezando a meterme a la tina y caigo y me rompo el brazo, bueno eso es, lo acepto, lo asimilo y continúo con lo que sigue, a ver qué pasa”.

- ¿Qué te frustra o te enoja?

“Sí, me frustra la gente que se burla de otros, gente que no escucha a la gente, que se queja de lo que tiene y de lo que tú tienes. Les diría: hagan una pausa y trabajemos juntos. Tienes suficiente poder mental, esa gente, esos jóvenes tal vez puedan resolverlo”.

- ¿Qué le dirías a los miles de jóvenes que dudan de sus posibilidades y aptitudes?

“Tú eres el único tú, y suena muy cursi, pero es cierto, tú eres el único tú, tienes algo mágico con lo que haces, le agregas condimento a la vida y la haces grandiosa. Pero si no lo haces, si no corres ese riesgo no va a llegar a ti, necesitas tender la mano a la gente y ser parte de sus vidas y permite que ellos formen parte de tu vida, y ten tantas experiencias como puedas y mantente seguro”, dijo.“Yo le diría a mi yo de 20 años, ‘ve más despacio, vas a llegar, tómate tu tiempo’, todo pasa muy rápido porque estaba muy emocionado y no tomé fotos”.

- ¿Hay algo que te quede por hacer que esté en tu lista?

“Aaah, siento que por ahí afuera queda un papel más, no sé qué sea, pero que me lo propongan y que yo diga ¡sí, claro, por qué no!”.

Maggie Hegyi finalmente le dijo que espera que en un par de años puedan reencontrarse para que él por fin pueda decirle que su fundación encontró el tratamiento para detener eficazmente el Parkinson.

“Esto fue grandioso, les deseo a todos buena suerte y bendiciones. ¡Hagan el bien por el mundo para mejorarlo!”, se despidió el protagonista de Back to the future.

El mayor exponente de la lucha contra el Parkinson

Desde que hizo público su Parkinson, el actor se convirtió en un activo promotor de la investigación de este trastorno. Ya en el año 2000 había creado la Fundación Michael J. Fox. Según Forbes, es una de las entidades que más ayudas aporta en la investigación de esta enfermedad en Estados Unidos.

En los últimos años el actor ha recibido numerosos reconocimientos, como el de la revista Time, que le consideró una de las 100 personas “cuyo poder, talento o ejemplo moral está transformando el mundo”.

En 2010 recibió un doctorado en medicina honorario por parte del Instituto Karolinska por sus contribuciones a las investigaciones sobre el Parkinson.

En 2012 fue investido como doctor en derecho del Instituto de Justicia de Columbia Británica por sus logros como actor, así como por su compromiso para financiar la investigación y el conocimiento de la enfermedad. Todos los años organiza una gala para recaudar fondos y termina tocando la guitarra.





¿Qué es México Siglo XXI?

Como parte de los apoyos integrales que reciben los becarios de Fundación Telmex, desde 2002 se lleva a cabo anualmente el magno evento “México Siglo XXI” que representa un parteaguas en las actividades organizadas por la Fundación, no sólo por las dimensiones del mismo, sino por el prestigio y la calidad de los ponentes que se presentan.

Desde su concepción, el programa de Becas, ha tenido entre sus objetivos promover el desarrollo integral de los jóvenes becarios mucho más allá del ámbito académico. Por tal razón, Fundación Telmex fomenta en sus becarios el conocimiento en todos los niveles y áreas del saber humano, la colaboración interdisciplinaria y el intercambio de ideas, así como el aprendizaje a través de la experiencia de expertos de la economía, la política, los negocios, la tecnología, el arte, el deporte, la literatura, entre otros.

Este año, el evento que tradicionalmente se lleva a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue virtual a través de YouTube y redes sociales, por las condiciones de la pandemia.