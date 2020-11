Es una vergüenza que a un año de la matanza yo, como víctima, esté en ascuas, dice Adrián LeBarón

La mayoría de los presuntos responsables no han sido procesados, otros ni siquiera detenidos, y el crimen sigue sin ser esclarecido, denuncia

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– La masacre de nueve integrantes de las familias Langford, Miller y LeBarón en Bavispe, Sonora, cumple un año y aún no hay justicia.

La mayoría de los presuntos responsables no han sido procesados, otros ni siquiera detenidos, y el crimen sigue sin ser esclarecido, denunció Adrián LeBarón, familiar de las víctimas.

“Es una vergüenza que a un año no se haya esclarecido el caso y que yo como víctima esté en ascuas. Lo que es justicia, después de un año, no la he visto”, dijo Adrián LeBarón, padre de Rhonita Lebarón y abuelo de los niños Howard Jr, Krystal y los gemelos Titus y Tiana, quienes murieron en la matanza.

En entrevista con SinEmbargo, LeBarón denunció que la investigación está “atorada”, que funcionarios en la Fiscalía General de la República (FGR) han obstaculizado la indagatoria y hasta el momento, de 12 personas detenidas, solo una está procesada penalmente por el multihomicidio.

“Hay gente dentro de la policía investigadora que está impidiendo que el caso avance”, afirmó.

Este 4 de noviembre se conmemora el primer año del ataque en la comunidad mormona La Mora, ubicada en Bavispe, Sonora, donde nueve personas –tres mujeres y seis niños– fueron asesinadas tras un ataque armado, donde uno de los vehículos fue incendiado.

Ocho niños sobrevivieron: siete menores –cinco con heridas de bala– lograron escapar, se escondieron entre los arbustos y luego caminaron kilómetros en busca de ayuda; otra menor, una bebé de meses de edad, fue localizada ilesa en una de las camionetas.

La comunidad LeBarón realiza hoy un servicio memorial para recordar a las víctimas.

“Ahorita toda la comunidad tenemos el corazón acongojado porque revivimos esa experiencia tan fea del 4 de noviembre del año pasado”, comentó Adrián.

INVESTIGACIONES 'ATORADAS'

Las investigaciones seguidas por el Ministerio Público Federal apuntan al grupo delictivo La Línea, célula del Cártel de Juárez que opera en Chihuahua, Sonora y Sinaloa, como los probables responsables del multihomicidio.

Las indagatorias se han realizado de manera conjunta entre la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 24 de agosto dijo que “prácticamente está terminada toda la investigación y están detenidos la mayoría de los responsables”.

Adrián LeBarón negó categóricamente que las investigaciones hayan avanzado, pues dijo que hasta la fecha ni siquiera han detallado el móvil del crimen.

“Estamos en ascuas. No sabemos, no nos han dicho qué pasó y dicen que es el caso más importante, en el que están colaborando SEIDO y FBI. Ya pasó un año y nos quedamos atorados, no sabemos que pasó”, expresó el también activista.