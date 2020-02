Escuela exhibe El Rey LeÃ³n en un evento de beneficencia. Le cae Disney: exige parte de las ganancias

Escuela exhibe El Rey León en un evento de beneficencia. Le cae Disney: exige parte de las ganancias

07/02/2020 | 12:05 AM

MÉXICO._ Por iniciativa de padres de los alumnos, el 15 de noviembre del año pasado en la escuela primaria Emerson en la ciudad de Berkeley (California, EU) se organizó una fiesta de pijamas, con mantas, pizza y una película.

La entrada se fijó en 15 dólares para recaudar fondos para la primaria que, como otros colegios de California, afronta una escasez de financiación gubernamental, que no cubre todos sus gastos, y trata de organizar pequeños eventos benéficos como éste para recaudar ingresos adicionales para su presupuesto. De todas formas, el pago no era un impedimento para entrar en la fiesta: cualquier alumno podía asistir, incluso si no tenía dinero.

Uno de los padres había comprado en Walmart un DVD con la nueva película El rey león, de 2019, y llevó el disco a la fiesta. Más de dos meses después la escuela recibió una queja formal de Movie Licensing USA, que representa a Disney y que exigió 250 dólares, casi un tercio de la suma recaudada en el evento —unos 800 dólares—, por mostrar la película en un espacio público sin una licencia correspondiente.

La exigencia de la agencia encargada de administrar las licencias fue totalmente legítima: como El rey león fue mostrada en una primaria, se trató de una proyección en público que requiere de un permiso especial (una opción anual cuesta 536 dólares y existen descuentos para los contratos para varios años).

“Cada vez que una película es mostrada fuera de casa, se necesita un permiso legal, ya que se considera una presentación pública. Cada vez que las películas se muestran sin una licencia adecuada, se violan los derechos de autor y la entidad que muestra la película puede ser multada por los estudios”, explicaron en la carta.

“MULTA A UNA PRIMARIA MIENTRAS COSECHA MILLONES”

La representante de la Asociación de Padres y Maestros de Emerson y miembro del Consejo de la ciudad de Berkeley, Lori Droste, comentó a The New York Times este miércoles que “fue una interesante colisión de mundos”, y detalló que después de la solicitud de pago las donaciones para la primaria crecieron.

“¿Quién quiere escuchar una historia increíble sobre cómo Disney en esencia está multando con 250 dólares a la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Primaria Emerson de Berkeley mientras cosecha millones de dólares a través de una laguna jurídica corporativa que ha diezmado las escuelas públicas por toda California?”, escribió Droste el día que les llegó el aviso de Movie Licensing USA.

Así Droste se hizo eco de una iniciativa de 1978 que, según los críticos, obstaculizó el acceso a una financiación adecuada para los distritos de escuelas públicas. De todas formas, la Asociación de Padres y Maestros de Emerson prometió pagar la multa:

“Si tenemos que desembolsar un tercio a Disney, que así sea. Lección aprendida”, dijo su presidente David Rose a FOX40.

EL JEFE DE DISNEY SE DISCULPA POR LA MULTA

Tras una fuerte polémica y un aluvión de críticas en Internet, el presidente ejecutivo de Walt Disney Company, Robert Iger, se disculpó ante la asociación parental de la primaria Emerson por la multa y prometió hacer una donación para su iniciativa de recaudación de fondos.

“Nuestra compañía Walt Disney Co. pide disculpas ante la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Primaria Emerson y personalmente donaré a su iniciativa de recaudación de fondos”, escribió Iger este jueves en su cuenta de Twitter. Se desconoce de qué suma se trata, pero es la primera declaración oficial desde la compañía sobre esta situación.

“SI ESTO NO ES PATÉTICO, NO SÉ LO QUE ES”

Las ganas de una corporación millonaria de lucrar a costa de un evento benéfico de una primaria que carece de financiación estatal indignó a usuarios de redes sociales. Solo El rey león de 2019 recaudó mil 600 millones de dólares en las taquillas, mientras que la capitalización de mercado de Disney, según Forbes, supera los 238 mil millones de dólares.

“Bueno, entonces Disney, una compañía multimillonaria, tuvo que multar con 250 dólares a una escuela primaria por mostrar El rey león en un evento para recaudar fondos. Si esto no es patético, no sé qué lo es, para ser sincero”, escribió un usuario de Twitter.

“Entonces ahora Disney va por dinero o por la gente que ve sus propios DVD en grupo con otras personas. 250 dólares en este caso. Por una ‘licencia’ válida para mostrar una película solo una vez. Dios, odio esta compañía”, escribió otro usuario.

“No creo que valga la pena la mala publicidad en este caso, Disney, es una escuela primaria”, sostuvo otra usuaria.