Escuinapa ya padece la falta de agua; las pipas no se dan abasto

Desde el lunes el municipio está sin el vital líquido por el corte de energía del acueducto Baluarte-Escuinapa

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El desabasto de agua ya se siente en los hogares del municipio, pues las pipas con venta del vital líquido no se dan abasto para surtir los pedidos.

“No nos damos chance ni de desayunar, hay mucho pedido, nos llaman y vamos surtiendo de poco a poco”, dijo Martín Hernández.

Desde las siete de la mañana los llamados para agua en las diversas colonias del municipio llegan a los vendedores, el desabasto después del corte de energía al acueducto Baluarte-Escuinapa por parte de la Comisión Federal de Electricidad ya se siente.

“Hay muchos pedidos, no nos damos abasto, somos muchos los que estamos surtiendo, pero aun así no nos damos abasto”, dijo Jorge Burgueño.

El tinaco de 1,100 litros tiene un costo de 120 a 125 pesos, éste se surte a aquellos hogares que no tienen muchos recipientes para guardar agua y que son los que han empezado a padecer el desabasto, indicaron.

“Desde el lunes no tenemos agua, no hay nada, tampoco tenemos aljibe, no podemos guardar, por eso rápido sentimos no tener agua de la llave”, dijo Mercedes Ramos.

La molestia también se siente, no hay un hogar de la cabecera municipal donde no señalen al municipio como responsable de este problema que se tiene.

“Si deben, que paguen, cuando se atrasa la gente en el recibo de agua van y la cortan, no sabemos porqué tenemos qué pagar los ciudadanos por la falta de responsabilidad de ellos, cuando vamos y pagamos el recibo de agua, los que cada vez llegan más altos”, dijo Roberto Camacho.

Y mientras la molestia entre los ciudadanos era la plática del día, las redes sociales solicitaban hasta el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver el problema de abasto de agua potable y el conflicto con la CFE.

“AMLO, venda el avión para que paguen la deuda de la CFE y podamos tener agua”, señala uno de los usuarios de redes sociales.

Algunos más señalaban estar preparándose con ‘toallitas’ húmedas para pasar el 14 de febrero.

“Queremos agua para el 14 de febrero. ¿Cómo vamos a andar todos mugrosos?, muévanle al asunto”, decía otro usuario.

La falta de agua potable ya la padece también Palacio Municipal, el cual fue abastecido con pipas de Obras Públicas, entre pedazos de manguera que a su vez tiraban el vital líquido entre los pasillos de la cancha municipal.