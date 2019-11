EspaÃ±a es campeÃ³n de la Copa Davis con el liderazgo de Rafael Nadal

MADRID._ La emoción de Rafael Nadal estaba justificada: tras sellar el número 1 del mundo de final de año, el español terminó su temporada en lo más alto al demostrar toda su grandeza a lo largo de la semana para llevar a España a su sexto título en la Copa Davis.

Este domingo, Nadal volvió a encargarse de cerrar el triunfo al derrotar a Denis Shapovalov 6-3, 7-6 (7) para asegurar la victoria 2-0 de España contra Canadá.

“Ha sido una semana increíble”, dijo Nadal en la cancha luego de su victoria. “No podría estar más feliz, sinceramente. Ha sido un momento inolvidable aquí en este increíble estadio. El apoyo del público fue único, no podemos agradecerles lo suficiente a todos. Nuestro espíritu de equipo prevaleció. Luchamos duro”.

Nadal, quien ahora es cuatro veces campeón de la Copa Davis, ganó sus ocho partidos esta semana en Madrid, incluidas cinco victorias individuales en las que no perdió un set para mejorar su récord en la competencia a 29-1 en singles y 8-4 en dobles. En tanto, Nadal tomó ventaja de 2-1 en su historial FedEx ATP Head2Head con Shapovalov, quien lo había vencido hace dos años en Montreal. Pero el canadiense dio lo mejor de sí, empujando a Nadal hasta el final.

El jugador de 20 años no mostró ningún tipo de miedos o nervios, planteando el desarrollo con potencia desde la línea de fondo. El campeón de Estocolmo salvó dos puntos de partido en el desempate, pero no logró estirar la definición a un set final cuando dejó una derecha en la red. Nadal inmediatamente se dejó caer en la cancha en celebración cuando sus compañeros lo invadieron.

