Esperan ciclistas con ansias programa de bicicletas públicas en Mazatlán

Después de varios meses de haberse anunciado por parte de Gobierno del Estado, el programa al que denominaron “Muévete Chilo Sinaloa” y hasta el momento aún no funciona

Fernanda Magallanes

El Comité Municipal de Ciclismo en Mazatlán espera que el programa de bicicletas como transporte público funcione en las siguientes semanas.

Esto después de varios meses de haberse anunciado por parte de Gobierno del Estado, programa al que denominaron “Muévete Chilo Sinaloa” y que hasta el momento aún no funciona.

Carlos Suárez Gutiérrez, Presidente del Comité Municipal de Ciclismo mencionó que desconocen el motivo por el cual este programa aún no funciona, pues desde octubre se tenia programada su inauguración, sin embargo esperan que ya funcione en febrero.

“Hemos visto que desde que instalaron las bases para las bicicletas la gente ha reaccionado de manera positiva, eso quiere decir que los mazatlecos y el turista están interesados en la bicicleta como medio para trasladarse”, declaró.

“No sabemos porque aún no funciona, desde octubre se anunció y aún no hay nada definido en cuanto a funcionamiento, quizá sólo sea cosa de una firma, de cuestiones de seguridad por parte del municipio, no sabemos, pero si es importante que comience a la brevedad”, comentó.

Este programa fue anunciado por Álvaro Ruelas, Secretario de Desarrollo Sustentable, quien anunció que la empresa VBike será la encargada de proporcionar estas bicicletas que serán instaladas a lo largo de avenida Del Mar.

Estas bicicletas podrán ser utilizadas por medio de una aplicación la cual podrá ser pagada por uso diario, mensual o anual y están vigiladas bajo un chip de gps.

Algunas de estas ya fueron instaladas sobre el paseo costero.

“Es muy importante el paso que estamos dando, no hay ciudad en la zona noroeste que tenga este programa, seremos pioneros en utilizar la bicicleta como transporte, lo que sigue es adaptar las siguientes avenidas como ciclovías, Alemán, Rafael Buelna, entre otras”, informó Suárez Gutiérrez.