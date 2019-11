Â¿EstÃ¡ MÃ©xico en recesiÃ³n?

¿Está México en recesión?

Una definición básica indicaría que lo estuvo mientras una más rigurosa, que no; lo cierto, es que la economía no está creciendo

InnDaga

Hoy el INEGI corrigió los datos del Producto Interno Bruto (PIB) al Tercer Trimestre de 2019. El dato desestacionalizado es de 0.01% para el periodo julio-septiembre. Prácticamente cero. De inmediato se levantaron las alertas para decir que México ya se encuentra en recesión técnica. ¿Es esto cierto?

Depende de cómo leamos los datos. La definición clásica de recesión es ligar dos trimestres consecutivos con contracciones en el PIB. Si lo leemos así, entonces México sí estuvo en recesión técnica al segundo trimestre de 2019 cuando hilvanó tres trimestres negativos desde el último trimestre de 2018 y hasta el segundo de 2019 con datos de: (-)0.08%, (-)0.09% y (-)0.06% respectivamente.

Para el tercer trimestre de 2019 el dato es 0.01%, con un acumulado anual en 2019 de cero con respecto a 2018 y donde la principal caída la registran las actividades secundarias con (-)1.7%, mientras que las actividades primarias crecieron 2.2% y las terciarias 0.6%

Si el PIB no cayó en el tercer trimestre de 2019 es porque las actividades primarias registraron un repunte de 3.3%, mientras que las secundarias decrecieron (-)0.1% y las terciarias crecieron 0.1%.

Sin embargo, definiciones más amplias de lo que es una recesión agregan criterios adicionales al indicador del PIB. De acuerdo con la NBER (National Bureau of Economic Research) deben fecharse las fases de expansión y recesión y no solo utilizar al PIB como único indicador.

La NBER define una recesión como una declinación significativa de la actividad económica de un país, visible en las caídas del PIB, ingreso real (poder de compra), empleo, producción industrial y ventas al por menor.

Leído así, México no se encuentra todavía en recesión pues la tasa de desocupación a septiembre de 2019 es de 3.5% y se ha mantenido en esos rangos desde octubre de 2018. Otros indicadores como las ventas al menudeo tuvieron un magro crecimiento de 0.3% en septiembre, mientras que las ventas al por mayor sí decrecieron en el mismo periodo en (-)0.1%. Por su parte, la industria manufacturera también registró una expansión de 1.3% anual al tercer trimestre.

Pero no estar en recesión técnica no significa que la economía vaya bien, el crecimiento económico de México en los primeros nueve meses de 2019 es cero y para 2020 el pronóstico de la OCDE lo sitúa apenas en 1%. Es decir, la economía mexicana no se encuentra en recesión pero sí estancada durante los últimos cinco trimestres.

La estabilidad

La principal fortaleza económica de México es su estabilidad. Por un lado la inflación se encuentra controlada y, por el otro, el peso se ha mostrado fuerte frente a otras monedas, principalmente comparado con el dólar y básicamente gracias al buen trabajo del Banco de México con las tasas de interés.

Durante la primer quincena de noviembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo un crecimiento de 0.68% para un acumulado anual de 3.10%. En el mismo periodo de 2018 las variaciones fueron de 0.6% quincenal y de 4.56% anual.

Dicha estabilidad le permitió al gobierno mexicano renovar el pasado 22 de noviembre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la Línea de Crédito Flexible (LCF) por 61 mil mdd y dos años más.

PEMEX: factor de riesgo

Sin embargo, uno de los principales factores de riesgo para la economía mexicana se encuentra en PEMEX, una de las grandes apuestas del gobierno de López Obrador, pues datos recientes confirman que la empresa ha sido incapaz de sostener el crecimiento en la producción petrolera.

A octubre de 2019, PEMEX registró una producción de 1 millón 655 mil barriles diarios promedio, por debajo del millón 705 mil registrados en septiembre. Lo que significa una caída de 2.9%. Dicha caída amenaza el grado de de la deuda que le conceden las calificadoras internacionales a la principal empresa del estado mexicano para 2020.