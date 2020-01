Estadio Bithorn, la casa de la fiesta caribeÃ±a en 2020

Estadio Bithorn, la casa de la fiesta caribeña en 2020

Por segunda vez en su historia, el estadio de beisbol más grande de PR será la sede de la Serie del Caribe

Noroeste / Redacción

SAN JUAN._ Inaugurado en octubre de 1962, el Estadio Hiram Bithorn será del 1 al 7 de febrero por segunda vez en su historia la sede de la fiesta del beisbol caribeño.

Tres partidos por días, donde seis naciones del área disputarán la corona, serán albergados por este recinto que tiene una vasta historia tanto deportiva como cultural y es el más grande de esta disciplina en la isla boricua.

El recinto beisbolero cuenta con una capacidad de 18 mil 264 espectadores y lleva su nombre en honor al primer pelotero puertorriqueño en jugar en las Grandes Ligas, Hiram Gabriel Bithorn Sosa, quien vistió la casaca de los Cachorros de Chicago en 1942.

El estadio ha sido sede de diversos eventos internacionales como Juegos Panamericanos de 1979, Clásico Mundial de Beisbol en 2006, 2009 y 2013, así como la Serie del Caribe 2015 y la de este 2020.

Albergó, además, 22 partidos de los Expos de Montreal en las temporadas de 2003 y 2004.

En el ámbito musical, artistas como Metallica, Billy Joel, Shakira, The Jackson Five, Carlos Santana, Sting, Bon Jovi, Cindy Lauper, Rod Stewart, The Byrds, Whitney Houston o Rihanna han llevado su calidad interpretativa al Estadio Hiram Bithorn.

LEER: San Juan, un lugar lleno de historia que albergará por décima primera vez la Serie del Caribe

EQUIPOS PARTICIPANTES