Estamos conscientes de que necesitamos una victoria: Francisco Contreras

Contreras resaltó su alegría por la oportunidad de haber arrancado como titular ante Cimarrones

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El club Dorados de Sinaloa realizó práctica en la cancha del Coloso del Humaya bajo las órdenes del entrenador Diego Armando Maradona, todo en busca de llegar en la mejor forma para el compromiso del próximo viernes ante Correcaminos de la UAT en territorio tamaulipeco.

Francisco Contreras, mediocampista del Gran Pez, comentó que pese a no haber conseguido la victoria el pasado sábado ante Cimarrones, el grupo está consciente de que desempeñaron un buen rendimiento en el terreno de juego y que trabajarán en afinar las oportunidades de cara a gol.

“Tuvimos varias oportunidades para anotar, pero no logramos concretar, lamentablemente en un contragolpe ellos nos marcaron, pero creo que dimos un buen partido y ahora sólo toca trabajar mucho en los entrenamientos en el tema de la definición”, comentó.

El apodado “Panchito” señaló que el plantel está mentalizado en obtener los tres puntos el próximo viernes en Tamaulipas y así poder conseguir la victoria en el certamen.

“En el grupo estamos conscientes de que necesitamos una victoria, esto es de día a día, en cada entrenamiento se trabaja para lograrlo y esperamos que este viernes ante Correcaminos la podamos conseguir”, señaló.

Por último, Contreras resaltó su alegría por la oportunidad brindada por el técnico Diego Armando Maradona por haberle dado la oportunidad en el once titular ante Cimarrones de Sonora y que seguirá trabajando para continuar sumando minutos en el campeonato.

“Venía buscando desde hace mucho tiempo una oportunidad de arrancar como titular y estoy feliz de que se me dio, me sentí muy bien, acoplado con el grupo y cada vez me estoy soltando más dentro del terreno de juego”.