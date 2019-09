Estamos en racha, pero no podemos confiarnos: Leclerc

Ferrari y Red Bull dominan las prácticas del Gran Premio de Rusia

Noroeste / Redacción

SOCHI._ Charles Leclerc, Sebastian Vettel y Ferrari están en racha. Desde el regreso de las vacaciones de verano nadie ha logrado batirles. Pero los de Maranello no se confían y, aunque en Mercedes aseguran temer el rendimiento demostrado en el viernes del GP de Rusia por los de rojo, Leclerc anda con pies de plomo.

“Siempre es positivo escuchar que eres el favorito, pero estoy muy seguro de que Mercedes irán fuertes el sábado. Son un gran equipo. Estamos en una buena racha, pero hay que mantener la cabeza gacha, no confiarnos, y seguir tratando de mejorar lo que podamos. Los demás no están de vacaciones y están trabajando al máximo”, comentó el monegasco en Sochi.

“Las sensaciones son bastante positivas, pero tenemos todavía trabajo por hacer con el equilibrio del coche. Los Red Bull nos han sorprendido un poco, aunque quizás fue más sorprendente que no estuviesen delante en Singapur. Ahora debemos trabajar y, creo, todavía hay un poco de velocidad que extraer. Debemos trabajar sobre todo a una vuelta, porque en tandas largas ha sido un día positivo. Debemos mejorar de cara a la clasificación”.

Cuando se le preguntó por la buena racha que tiene ahora Ferrari, Leclerc dejó claro que ésta puede cambiar de la noche a la mañana y que no se pueden confiar.

“No me siento imbatible. El día que me sienta así, será el día que todo vaya mal, porque en este deporte nunca te puedes sentir insuperable. He tenido unas buenas tres últimas carreras, pero no significa que vaya a ser igual este fin de semana”, subrayó.

“Creo que Red Bull va muy rápido aquí, creo que será una dura batalla contra ellos a pesar de sus sanciones. Creo que todavía hay bastante tiempo por vuelta que mejorar. Pero, probablemente, hemos tenido nuestro ritmo de carrera más fuerte en FP2 desde el comienzo del año”.

Las opciones de lluvia tanto en clasificación como en carrera se ciernen sobre Sochi, pero Leclerc asegura no estar preocupado al respecto.

“Veremos cómo va la lluvia. La última vez que llovió fue en Alemania, creo, y fuimos rápidos, así que pienso que ambas condiciones son positivas para nosotros”, añade.

Vettel se quedó a siete décimas de su compañero de equipo, pero aseguró que no había “nada de lo que preocuparse”.

“Probamos algunas cosas, algunas tandas fueron positivas y otras no, así que obviamente necesitamos asegurarnos de entender exactamente por qué y tomar las decisiones correctas. Pero estoy contento. El coche fue bien en algunos momentos, así que confío que irá igual el sábado”, apuntó.

LEER: Sebastian Vettel se impone en el Gran Premio de Singapur y deja Charles Leclerc en segundo lugar