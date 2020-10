'Estamos padeciendo junto con los niños un desabasto asfixiante', lamentan médicos del Pediátrico de Sinaloa

La crisis de insumos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa está recrudeciendo, lo que afecta la calidad de atención de los niños con cáncer del área hemato-oncológica, pese a los esfuerzos de los médicos y las autoridades

Karen Bravo

La crisis de insumos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa está afectando también a los médicos, ya que lamentan la limitación en la calidad de atención para los niños con cáncer que son pacientes del área hemato-oncológica.

“Sí estamos padeciendo junto con los niños, junto con las familias, un desabasto asfixiante, y el Hospital se ha movido mucho para conseguir, incluso el Gobierno nos ha apoyado cada vez que puede, pero la verdad es que el presupuesto se ha recortado”, expresó la doctora Maite Echavarría durante la donación de insumos realizada por la organización Ángeles Nocturnos.

La médica recalcó que es un problema a nivel nacional y no exclusivo del Pediátrico, ya que la falta de planeación y la desaparición del Seguro Popular ha llevado a un desastre de salud.

“¿Por qué siempre los niños oncológicos son los más afectados? Porque no es una neumonía que el niño viene al hospital y pide la familia prestado entre sus familiares o ellos venden alguna cosa y solucionan el problema y se van y no vuelven al hospital”, dijo.

“Nuestros niños están viniendo cada semana, cada tres semanas, o mínimo cada mes por años y cada vez que vienen se enfrentan a estas carencias, a estas necesidades, a este desabasto, a este desastre de salud”, lamentó.

Durante dos años el Hospital Pediátrico de Sinaloa ha tenido crisis sobre insumos médicos; sin embargo, en los últimos meses se ha recrudecido.

“En 20 años que tengo en el hospital no me había tocado que le dieran al familiar todos los insumos que tienen que traer para que se le pueda atender. Todo mundo estamos en la mejor disposición de apoyar al paciente, de seguir trabajando, pero no tenemos manera de hacerlo con la mejor calidad que estamos acostumbrados a hacer por el mismo desabasto”, manifestó la doctora Echavarría.

“No somos los únicos que estamos padeciendo esto, se está padeciendo en todos los hospitales y nuestros niños son los más afectados”, reiteró.

Los principales insumos con carencia son:

Alcohol

Jeringas

Gasas

Torundas

Quimioterapias

Circuitos para los procesos anestésicos