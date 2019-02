Estancias infantiles de MazatlÃ¡n se manifiestan en Palacio Municipal

Estancias infantiles de Mazatlán se manifiestan en Palacio Municipal

Responsables de estas guarderías aseguran que ya están en apuros por la cancelación del subsidio federal

Sheila Arias

Las estancias infantiles de Sedesol no sólo enfrentan incertifumbre, en Mazatlán ya se encuentran en apuros económicos, algunas cerraron y otras han solicitado víveres a los padres de familia para continuar, incluso, se manifestaron en Palacio Municipal donde pidieron ayuda de las autoridades.

Un grupo de representantes coincidió en que la disminución de recursos anunciado por el Gobierno federal impactará en su operación, prevén despidos de personal y desatención a la educación inicial, si se concreta la propuesta que el recurso que se destinaba a las guarderías por cada niño ahora quedará en las madres de familia.

“Teníamos cupo lleno, pero desde que no tenemos subsidio, tenemos qué aumentar la cuota y hasta pedir víveres a los papás porque disminuyó la asistencia de los niños, los papás no tienen para pagar, en diciembre teníamos capacidad para 48 niños presentes, para hoy estamos recibiendo entre 24 y 37 niños, los papás no tienen, y si dicen que les va a llegar el dinero, ese dinero, no se va ir a las estancias van a pagar luz, renta o comida, no para la educacion inicial”, comentó Paulina Contreras, de la estancia infantil Reino Kids, ubicada en la colonia Estadio.

Ella es una de las que se manifestó el martes pasado en el Congreso local, y aquí encabeza las voces de oposición de las nuevas “reglas” para las estancias de Sedesol.

“Nosotros recibimos niños de uno a tres años 11 meses, sin discapacidad, y niños de uno a cinco años con discapacidad. Estamos pidiendo apoyo de cualquier tipo, en especie, si reducen el presupuesto ¿dónde van a quedar todos estos empleos? las estancias infantiles tienen, mínimo, seis empleados cada una, son 94 estancias aquí, más los empleos secundarios de albañiles, plomeros, y carpinteros, tienen que considerar eso, si cerramos ¿quién va apoyar a las madres de familia?”, agregó.

En Palacio Municipal Paulina encabezó la manifestación, ahí se informó que saben de unas ocho estancias que cerraron por falta de recursos y que no bajarán los brazos, aunque ya están en números rojos.

“Estamos en espera de las reglas de operación, porque no sabemos cómo continuar trabajando, ya no tenemos dinero, nosotras estamos endeudadas, no tenemos para alimentar a nuestras familias, ¿cuánto tiempo más nos van a tener en espera?”, reiteró.

En Sinaloa operan 340 estancias infantiles, si dejan de recibir subsidio, ven un impacto al programa.

“(Al alcalde) lo que sea, lo que pueda ayudarnos, alimento, con el pago de agua, nosotros ya estamos en números rojos”, agregó.