Este fin de semana arrancan en Sinaloa los selectivos zonales de los Juegos Nacionales Conade

Noroeste / Redacción

22/11/2019 | 11:20 AM

Este sábado y domingo se ventilará la primera fecha de las competencias de los selectivos estatales de Zona correspondiente a los Juegos Nacionales Conade, estrenando el nuevo formato de la Olimpiada Nacional.

Estos torneos de zona serán selectivos para la etapa estatal de los Juegos Nacionales Conade, contemplados para el mes de enero, en este formato solamente se considera a los siguientes deportes: beisbol, futbol, basquetbol, softbol, voleibol de piso, playa y atletismo.

Estos eventos de zona son torneos estratégicos organizados en Sinaloa con el propósito de propiciar la participación de los mejores atletas del estado en las categorías convocadas con la idea de trabajar coordinadamente con las Asociaciones Deportivas para darle un carácter selectivo rumbo a la etapa nacional.

Actividad este fin de semana

En atletismo serán sedes los municipios de Ahome, 23 y 24 de noviembre, primera fecha Zona Norte (Ahome, El Fuerte, Choix, Sinaloa, Guasave, Salvador Alvarado); en Culiacán la segunda fecha 7 y 8 de diciembre Zona Centro (Angostura, Badiraguato, Culiacán, Elota, Mocorito, Navolato), y en Mazatlán 14-15 de diciembre la Zona Sur. Las categorías son Promocional 12-13 años, Sub 16, Sub 18 y Sub 20 femenil y varonil.

El beisbol tendrá como sede a El Fuerte, 23-24 de noviembre, Zona Norte (Ahome, El Fuerte y Choix); en Guasave el 30 de noviembre y 1 de diciembre, Zona Centro Norte; en Culiacán 7-8 de diciembre y Mazatlán 14-15 de diciembre. Las categorías contendientes son Pre Junior y Junior.

El voleibol de piso tendrá como sede a Mazatlán el 23-24 de noviembre para la Zona Centro Sur (Culiacán, Navolato, Badiraguato, Cosalá, Elota, Escuinapa y Mazatlán, El Rosario, San Ignacio y Concordia), y en Guasave el 30 de noviembre y 1 de diciembre, segunda fecha Zona Centro Norte y Norte (Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, Sinaloa, Guasave, Ahome, El Fuerte y Choix). Aquí las categorías con Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Juvenil Superior, en ambas ramas.

El voleibol de playa la sede será Angostura para la Zona Centro Norte y Norte el 23 y 24 de noviembre (Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, Sinaloa, Guasave, Ahome, El Fuerte y Choix). En Culiacán el 30 de noviembre y 1 de diciembre la Zona Centro Sur (Culiacán, Navolato, Badiraguato Cosalá, Elota, Escuinapa, Concordia, Mazatlán, Rosario y San Ignacio) en categorías Promocional, Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Juvenil Superior.

En basquetbol, Ahome será sede el 23-24 de noviembre en la Zona Norte (Ahome, El Fuerte y Choix). En Salvador Alvarado será el 30 noviembre y 1 de diciembre (Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, Sinaloa y Guasave) para la Zona Centro Norte. En Culiacán el 7-8 de diciembre y en Mazatlán 14-15 de diciembre. Las categorías son Juvenil Menor y Juvenil Mayor, ambas ramas.

El futbol será en Ahome el 23-24 de noviembre (Ahome, El Fuerte y Choix) en la Zona Norte. En Guasave el 30 noviembre y 1 de diciembre la Zona Centro Norte (Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, Sinaloa y Guasave). Las categorías son Juvenil Menor y Mayor femenil.

