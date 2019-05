Este miÃ©rcoles en CuliacÃ¡n, sonarÃ¡ el sax con Rafael Morales en el auditorio de Radio Universidad

MIÉRCOLES DE CONCIERTO DE LA UAS

Este miércoles en Culiacán, sonará el sax con Rafael Morales en el auditorio de Radio Universidad

El concierto inicia a las 20:00 horas, y el acceso es gratuito

Noroeste / Redacción

21/05/2019 | 12:10 AM

Un día escuchó I will always love you, con Whitney Houston, la puso en saxofón y se enamoró del resultado.

Y desde entonces Rafael Morales, el “Sax Man”, como se ha hecho llamar, no ha dejado de tocar en papel de solista, enamorando al amor, haciéndolo más brillante en el espíritu apasionado de quienes lo escuchan, alegrando el momento con sus notas impregnadas de devoción y experiencia musical, ahora dispuesto a ofrecer una velada inolvidable este 22 de mayo.

Bajo el título La música del Mundo con el romanticismo del sax, Rafel Morales se ha sumado a la cartelera de los Miércoles de Concierto en la edición de esta semana, empezando a las 20:00 horas, en el teatro auditorio Juan Eulogio Guerra Aguiluz, de Radio Universidad.

Invitado por la Coordinación General de Extensión de la Cultura, Radio UAS y la Unidad Académica de Artes, el reconocido “Sax Man” ha preparado un repertorio con temas acariciantes del corazón, tanto del cancionero sentimental mexicano, como de corte universal, para satisfacer todos los gustos de quienes asistan a los Miércoles de Concierto, este 22 de mayo. El acceso es totalmente gratuito.